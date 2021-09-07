"Північний потік-2": старший радник з енергобезпеки США відвідає Київ

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, передає Інтерфакс-Україна0.

"Наприкінці цього тижня ми продовжимо про це говорити у Києві, куди приїжджає Амос Хохштайн, робота якого спрямована на гарантування енергетичної безпеки у Європі та вирішення питань, пов'язаних з імплементацією досягнутої між президентом США і канцлером Німеччини домовленості", - сказала вона.

Зеркаль нагадала, що Німеччина має сертифікувати оператора газопроводу Nord Stream 2, а Єврокомісія - підтвердити сертифікацію.

"До кінця сертифікації газопровід не може запрацювати, але ми вже зараз бачимо, що в планах Росії запустити газопровід, не очікуючи всіх рішень", - сказала вона.

Водночас Зеркаль зазначила, що у Байдена є інструменти для санкцій.

Радниця глави Міненерго акцентувала увагу, що переведення Європи на постачання газу з РФ тільки через підконтрольні "Газпрому" газопроводи - ПП1, ПП2 і "Турецький потік" значно погіршить енергобезпеку країн.

6 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік-2" має запрацювати найближчими днями.

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.