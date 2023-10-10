Племінник Кеннеді оголосив про участь у виборах президента США як незалежний кандидат

Про це повідомляє AP.

Кеннеді-молодший ще раніше оголосив про наміри змагатись за президентську номінацію, але досі вважалось, що він робитиме це через рідну Демократичну партію.

"Сьогодні я прийшов сюди, щоб проголосити нашу незалежність від тиранії корупції, яка позбавляє нас доступного життя, нашої віри в майбутнє й поваги одне до одного. Але щоб зробити це, я повинен спочатку проголосити свою власну незалежність. Незалежність від Демократичної партії і від усіх інших політичних партій", – сказав він під час виступу у Філадельфії.

Член однієї з найвідоміших сімей Демпартії, Кеннеді-молодший має кращі рейтинги прихильності серед республіканців, ніж серед демократів.

Четверо братів і сестер політика у спільній заяві засудили його наміри брати участь у виборах президента США, назвавши це рішення "небезпечним для нашої країни".

69-річний Роберт Кеннеді-молодший не мав досвіду роботи в уряді чи політиці. Він став відомим у 1980-х і 1990-х як юрист у сфері екології, який доклався до збереження річки Гудзон, а також обстоював відновлювану енергетику й права корінного населення США.

Однак у середині 2000-х Кеннеді-молодший стає антивакцинатором і починає просувати теорії змови про нібито зв’язок вакцин із вродженими хворобами для дітей. Під час пандемії коронавірусу він так само говорив про змову уряду США й "великої фарми" з метою отримання надприбутків.

Що стосується поглядів на Україну, то Кеннеді-молодший засуджував Росію, але – як і крайні праві республіканці – називав російську агресію "проксі-війною" та критикував американську допомогу Україні. На США він також покладав відповідальність за "провокування" Москви до вторгнення.

Кеннеді-молодший, за останніми опитуваннями, може розраховувати на 14% голосів виборців. Позаяк його електорат розподілений, хай і нерівномірно, між республіканцями й демократами, а брати участь у виборах він буде як незалежний кандидат, то він може відтягти частину прихильників інших провідних кандидатів – Джо Байдена і Дональда Трампа.

Що відомо про вибори президента у США

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Вони стануть 60-ми виборами президента США.

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що змагатиметься за пост очільника Білого дому. Пізніше, 25 квітня, Байден оголосив, що також висуватиме свою кандидатуру на виборах.

5 квітня стало відомо, що Роберт Кеннеді-молодший буде другим перспективним кандидатом від Демократичної партії, який може стати одним з головних суперників Джо Байдена.

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ, а колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

21 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз, посилаючись на свій значний відрив в опитуваннях громадської думки як на доказ того, що він вже добре відомий і подобається виборцям.

Водночас за результатами опитування, більша частина виборців у США вважає поточного президента Джо Байдена занадто старим для того, щоб балотуватися на другу каденцію.

У кінці вересня Роберт Френсіс Кеннеді-молодший заявив, що не виключає, що балотуватиметься у президенти США від "третьої сили".