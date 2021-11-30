Плив у басейні 10 км, - Усик розповів, яким було найважче тренування в його житті
Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що одного разу проплив у басейні 10 км
Про це повідомляє LuckyPunch у Instagram.
За словами Усика, під час підготовки до Олімпіади-2012 він проплив у басейні 10 км.
"Коли ми готувалися до Олімпіади-2012, ми пливли у басейні 10 км. Не можна було зупинятися - лише плаваєш від борту до борту. Ми пливли 5 годин 3 хвилини. Було нелегко, але після того, як я це зробив, то подумав, що без проблем зміг би стати пілотом космічного корабля, адже мені це набагато легше було б. Мене два дні штормило. Я за кермо не сідав, а коли їв, то було таке відчуття, ніби гріб 5 годин", – розповів Усик.
На Олімпіаді-2012 Олександр Усик завоював золоту медаль.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- 27 листопада український боксер зізнався, що у майбутньому збирається стати абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі.
- 29 листопада болгарський боксер Кубрат Пулєв заявив, що Олександр Усик є вихідцем "російської школи боксу".
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