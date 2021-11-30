Плив у басейні 10 км, - Усик розповів, яким було найважче тренування в його житті

Про це повідомляє LuckyPunch у Instagram.



За словами Усика, під час підготовки до Олімпіади-2012 він проплив у басейні 10 км.



"Коли ми готувалися до Олімпіади-2012, ми пливли у басейні 10 км. Не можна було зупинятися - лише плаваєш від борту до борту. Ми пливли 5 годин 3 хвилини. Було нелегко, але після того, як я це зробив, то подумав, що без проблем зміг би стати пілотом космічного корабля, адже мені це набагато легше було б. Мене два дні штормило. Я за кермо не сідав, а коли їв, то було таке відчуття, ніби гріб 5 годин", – розповів Усик.



На Олімпіаді-2012 Олександр Усик завоював золоту медаль.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb