Про це повідомила в етері 5 каналу радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

"Коли ми скаржимося на те, що не по графіках, то стріляють же теж не по графіках", - наголосила вона.

Також за її словами, під Києвом є підстанція, яка вже сьомий раз поспіль зазнає руйнувань внаслідок обстрілів російських військ, а енергетики, які її відновлюють, працюють і розуміють, що вони не знають, чи буде повторний обстріл, чи ні.

Читайте також: З Європи в Україну здійснили тестову поставку електроенергії

Окрім цього, Зеркаль також додала, що іноді через значні руйнування енергетики змушені перекидати всю напругу на запасні лінії, які не розраховані на таке навантаження.

Нагадаємо: 20 жовтня в Україні запровадили обмеження на користування електроенергією.

Київщину чекають більш тривалі вимкнення електроенергії, - ДТЕК

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb