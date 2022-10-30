Поблизу Києва є підстанція, по якій вже сім раз прилітало від росіян, - Міненерго
Через війну з Росією, в Україні віялові відключення електроенергії можуть відбуватися поза графіком
Про це повідомила в етері 5 каналу радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.
"Коли ми скаржимося на те, що не по графіках, то стріляють же теж не по графіках", - наголосила вона.
Також за її словами, під Києвом є підстанція, яка вже сьомий раз поспіль зазнає руйнувань внаслідок обстрілів російських військ, а енергетики, які її відновлюють, працюють і розуміють, що вони не знають, чи буде повторний обстріл, чи ні.
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Окрім цього, Зеркаль також додала, що іноді через значні руйнування енергетики змушені перекидати всю напругу на запасні лінії, які не розраховані на таке навантаження.
- Нагадаємо: 20 жовтня в Україні запровадили обмеження на користування електроенергією.
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