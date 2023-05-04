Побоюються бойових дій: росіяни організовують цивільну оборону в Калінінграді та на Кавказі
Росіяни розширюють штат рятувальників для організації цивільної оборони у Калінінграді та на Кавказі. Причина – ймовірність активізації бойових дій
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Окупанти вважають калінінградський і північнокавказькі округи регіонами, де є небезпека активізації воєнних дій, тому почали формувати загони МНС для організації цивільної оборони", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС розповіли, що нині росіяни комплектують особовий склад рятувальних військових формувань МНС у цих регіонах і проводять заходи з розгортання системи цивільної оборони.
"Через це є проблема з комплектуванням аналогічних формувань на тимчасово окупованих територіях України, адже більшість МНСників воліють брати відрядження саме у Калінінград або на Кавказ, коли їм дають вибір", - зазначили у Спротиві.
- Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня. Київ свою причетність заперечує.
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