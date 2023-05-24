Події на Бєлгородщині змусили Росію замислитись над перегрупуванням військ, - Маляр

Про це повідомляє "Українська правда".

"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання", - сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також Маляр нагадала, що події у Бєлгородській області - це внутрішня справа РФ.

"Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа", - йдеться у заяві представниці українського міноборони.