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Війна з Росією: хроніка
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Події на Бєлгородщині змусили Росію замислитись над перегрупуванням військ, - Маляр

24 травня, 2023 середа
04:36
Війна з Росією Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр впевнена, що події на Бєлгородщині змусили військове керівництво РФ замислитись стосовно перегрупування своїх сил, які воюють в Україну

Про це повідомляє "Українська правда".

"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання", - сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також Маляр нагадала, що події у Бєлгородській області - це внутрішня справа РФ.

"Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа", - йдеться у заяві представниці українського міноборони.

  • 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
  • Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому. Пєсков "глибоко занепокоєний".
  • РФ заявила, що вбила 70 учасників подій на Бєлгородщині, а решту загнала в Україну. РДК каже, що не має втрат.
  • Сполучені Штати не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями, які вдерлися на територію Бєлгородської області Росії.
Світ
Росія
Міністерство оборони
російська армія
окупанти
Ганна Маляр
Військові новини
Бєлгород
Міністр оборони України
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