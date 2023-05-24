Події на Бєлгородщині змусили Росію замислитись над перегрупуванням військ, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр впевнена, що події на Бєлгородщині змусили військове керівництво РФ замислитись стосовно перегрупування своїх сил, які воюють в Україну
Про це повідомляє "Українська правда".
"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання", - сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Також Маляр нагадала, що події у Бєлгородській області - це внутрішня справа РФ.
"Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа", - йдеться у заяві представниці українського міноборони.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому. Пєсков "глибоко занепокоєний".
- РФ заявила, що вбила 70 учасників подій на Бєлгородщині, а решту загнала в Україну. РДК каже, що не має втрат.
- Сполучені Штати не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями, які вдерлися на територію Бєлгородської області Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе