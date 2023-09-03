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Подоляк оцінив ризики виборів США у 2024 році для України

3 вересня, 2023 неділя
13:46
Світ Конгрес США

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив свою думку щодо ризиків для України після виборів Сполучених Штатів Америки у 2024 році

Про це Подоляк написав у Twitter.

За словами Подоляка, нині шириться думка про те, що вибори 2024 року у США, змінять формат допомоги нашій країні.

"Для того, щоб дійсно припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти й прямо сказати: "Ми боїмося Росії; ми хочемо програти слабкій Росії; ми завжди брехали вам, що такі базові цінності, як свобода і демократія, варті того, щоб їх захищати; ми хочемо, щоб у світі панував хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія", - пише радник.

Він наголосив, що жодна країна світу не прийме капітуляцію демократії.

"Україну продовжуватимуть підтримувати в повному обсязі до справедливого фіналу в цій страшній війні", - пояснив Подоляк.

Що відомо про вибори в США

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році

Пізніше, 25 квітня Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році

21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ. 

Також колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч з США, зазначив, що у Байдена відчуття, що він краще за всіх може врятувати США від другого президентського терміну Трампа.

21 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз, посилаючись на свій значний відрив в опитуваннях громадської думки як на доказ того, що він вже добре відомий і подобається виборцям.

26 серпня видання Politico відзначило курс Рамасвамі на зближення з Путіним. Проте жартома пропонувало йому розпитати у Пригожина, як президент Росії вміє виконувати обіцянки.

28 серпня потенційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що визнає окуповані території України російськими, а також закриє Україні шлях до НАТО заради угоди з РФ проти Китаю.

Президентські та парламентські вибори в Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року.

Росія
Президент США
Війна з Росією
вибори у США
США
Михайло Подоляк
допомога США Україні
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