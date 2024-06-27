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OPINION

Економічне бронювання як фіговий листочок відкупу

Віктор Трегубов
27 червня, 2024 четвер
10:08
Погляд Віктор Трегубов

У мене є раціональна пропозиція. А припинімо прикривати с*аки смертельно небезпечними ініціативами?*

Зміст

"Економічне бронювання" - це відкуп від обов’язку захищати країну. Що з цього буває, нам розкаже світова історія. Бувають з цього бунти водночас у війську та в тилу, бо фраза "воюють тільки бідні" стає вже не просто балачками для вбогих, а реальністю.

Плюс давайте-но подумаємо, що про це скажуть люди, які в війську зараз. А скажуть вони таке — а можна мені на дембель, я 20 тисяч платитиму. Ні? А що ж так? А чому їм можна, а мені не можна?

І заради чого це все?

А це все заради того, щоб прикрити той факт, що в нас державне оподаткування працює по принципу "мистецтво ощипувати гуся так, щоб він тобі нічого не відщипнув". Створення "клубу білого бізнесу", захищеного від кошмарингу — як натяк, що всі інші закошмарені будуть. Постійні взаємонерозуміння із партнерами — ті питають, як економіку з тіні будете виводите, а їм у відповідь "сильнішим тиском". Реформи перед керівництвом досвічених регіоналів. Відсутність офіційних голів митниці та податкової, замість яких — виконувачі обов’язків та вічний дух Данила Гетьманцева.

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Власне, це не я все придумав — бізнес-омбудсмен теж бачить проблему в податковій. Бізнес затиснутий між війною та Гетьманцевим, і ще не факт, що страшніше.

І щоб все це компенсувати, вкидається ідеальна ідея системи "і вівці цілі, і вовки ситі, і пастуху вічна пам’ять" - ідея економічного бронювання. Бізнесу легше. Бюджету легше. Частині ухилянтів легше.

Правда, війську капець і в соціумі істерія — але ж це вже не сфера відповідальності того ж пана Гетьманцева, еге ж? Це іншим розгрібати.

А давайте так, щоб ні?

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
податки
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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