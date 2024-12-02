Мені 33 роки, я живу у Франції понад 20 років і вже 10 років роблю все можливе, щоб підтримати Україну звідси, тобто третину свого життя. Мій вибір не брати зброю в руки не є питанням комфорту, а скоріше впевненістю в тому, що я можу досягти успіху у двох напрямках: пояснити тут, що майбутнє Європи та вільного світу вирішується в Україні, і досягти важливих результатів тут. Підтримка ініціативи щодо військових французьких інструкторів є прикладом того, чого я б не міг досягнути з України.

У квітні 2024 року президент Франції Емманюель Макрон ініціював план відряджання військових інструкторів в Україну для зміцнення її обороноздатності. Ці інструктори мали прибути в Україну ще влітку, але через політичну кризу у Франції, яка призвела до відсутності уряду, цей план не був реалізований.

За останні місяці ми стали свідками ескалації російської агресії, включаючи участь північнокорейських солдатів у війні. Крім того, незабаром у США Трамп складе присягу президента, і ми не знаємо, якою буде його політика щодо України.

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Разом з Ніколя Тензера, відомим у Франції інтелектуалом та великим другом України, ми вирішили переконати та зібрати підписи відомих французьких особистостей, які мають вплив як на широку громадськість, так і на уряд Франції.

На всіх зустрічах ми пояснювали мету цього проєкту — показати Росії, що Франція та Європа її не бояться. Росія — це кримінальна держава, яка використовує тероризм для досягнення своїх цілей. Вона нападає лише на слабких. Тому якщо європейці не хочуть жити під бомбами, як сьогодні живуть українці, вони повинні показати свою силу і мужність, щоб стримати Росію від подальших дій в Україні та Європі. Вони теж повинні в ці важкі часи поводити себе гідно тих цінностей волі й демократії в яких вони мають шанс жити.

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Спочатку президент Франції не отримав достатньої підтримки цієї ініціативи. Сьогодні ж, коли Росія щодня загрожує європейцям, в Європі починають розуміти те, про що ми говорили з самого початку: Україна захищає Європу. Тож європейці повинні зробити все можливе, щоб забезпечити свою безпеку.

Негайне відправлення військових інструкторів в Україну зміцнить обороноздатність України, продемонструє європейську солідарність і рішучість, а також стане важливим кроком у запобіганні подальшій агресії з боку Росії.

В ідеалі інструктори з кількох європейських країн повинні прибути в Україну ще до того, як Дональд Трамп офіційно стане президентом США. Таким чином Європа покаже свою позицію і силу, а в США з’являться додаткові аргументи, щоб підтримувати Європу та Україну.

За останні дні підтримка цієї ініціативи у Франції значно зросла. Міністр закордонних справ Франції, Жан-Ноель Барро, заявив, що не виключає можливості відряджання французьких інструкторів або навіть військ в Україну найближчим часом.

Втім, небезпека може полягати в тривалості роздумів різних європейських держав, і саме тому ми робимо все можливе тут, щоб ця ідея могла реалізуватися в найближчі тижні або навіть дні.

У цей критичний момент Європа повинна перестати слухати вказівки з США та Росії й взяти на себе відповідальність за своє майбутнє та безпеку. Час для Європи взяти на себе відповідальність.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Володимир Когутяк, віцепрезидент Об'єднання українців Франції, віцепрезидент Світового Конгресу Українців в Західній Європі

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