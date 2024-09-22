Хай живе олігархічний дует?
Деолігархізація Зеленського завершилася появою двох нових олігархів в Україні — Зеленського та Єрмака
Посудіть самі: вони повністю контролюють телевізійний простір через Єдиний телемарафон. Причому не за власні кошти, а за кошт державного бюджету. От скажіть, чи мріяв про таке хоча б один олігарх в Україні? Ні.
Політичний дует повністю контролює всі призначення і звільнення в органах центральної та місцевої влади. Повз них не пролетить жодний "ґедзь" у владі. Жоден. Чи могли про таке мріяти Ахметов, Коломойський чи Фірташ? Ні.
Зеленський і Єрмак контролюють розподіл усіх бюджетних коштів. Кому, як, на яких умовах і за яких умов. Свої до своїх, про своє.
Зеленський і Єрмак контролюють Раду і Кабінет Міністрів.
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Нині Коломойський сидить у СІЗО, Ахметов змушений був згорнути свої медіаактиви, Фірташ продовжує сидіти в Австрії, Новинський — у Німеччині. Порошенко — у Раді.
Хто там ще лишився? А. Пінчук. Він, як і за інших президентів, намагається вдовольнити его Зеленського. Телеканали — будь ласка, форум YES - будь ласка.
Все.
Олігархат помер! Хай живе олігархічний дует?
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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