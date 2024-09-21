Помилка президента
Суспільство обережно і поступово має звикати до можливості мирних перемовин України та РФ
Адже різко ошарашити його після тривалого й категоричного несприйняття ідеї переговорів, що підтримувалась самою владою, — подарунок для конкурентів Зеленського.
Потрібні маленькі адаптивні кроки чи, правильніше, їх провокаційні симуляції, спочатку на рівні поширення інформації та її постави у свідомість громадян для убезпечення від радикалізації з боку тих громадянських кіл, які фанатично не сприймають переговори з Кремлем.
Такий сценарій стратегічних комунікацій, думаю, взятий на озброєння Банкової зараз. Мета — досягти звикання, або розумною мовою габітуації, тобто поступового зменшення зворотної реакції на стимул критично налаштованих верств населення.
Саме з цим пов'язую детективну (думаю, з самого початку спеціально розіграну) історію з заявою Зеленського про те, що Україна вже провела декілька зустрічей з представниками Росії в онлайн-форматі щодо плану майбутніх переговорів про закінчення війни.
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Ця фраза стала справжнім шоком. При цьому вказувалось, що Зеленський це сказав під час зустрічі з журналістами вчора, 20 вересня, а повідомлення поширила агенція Інтерфакс-Україна.
А далі почалось найцікавіше. Буквально через пару годин агенція відредагувала своє повідомлення.
Згодом виходить президентський прессекретар Никифоров і повідомляє, що "всі заяви про зустрічі з росіянами виправлені".
Занадто дорого може коштувати така помилка, погодьтесь. І якщо цієї заяви не було, то чим керувалась агенція Інтерфакс-Україна, коли ставила її в реліз? Звідки могла взятися така інтерпретація в редактора новини?
Така дивна ситуація може мати лише одне раціональне пояснення: спочатку організовується помилкове шокове повідомлення, що приковує увагу й ризикує переродитись в емоційну хвилю, потім воно швидко "відкликається" й суспільство отримує заспокійливе. Але фактично запускаються процеси звикання до подібного шок-контенту, який буде матеріалізовано в дії у майбутньому.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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