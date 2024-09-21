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OPINION

Помилка президента

Олег Постернак
21 вересня, 2024 субота
18:02
Погляд

Суспільство обережно і поступово має звикати до можливості мирних перемовин України та РФ

Зміст

Адже різко ошарашити його після тривалого й категоричного несприйняття ідеї переговорів, що підтримувалась самою владою, — подарунок для конкурентів Зеленського.

Потрібні маленькі адаптивні кроки чи, правильніше, їх провокаційні симуляції, спочатку на рівні поширення інформації та її постави у свідомість громадян для убезпечення від радикалізації з боку тих громадянських кіл, які фанатично не сприймають переговори з Кремлем.

Такий сценарій стратегічних комунікацій, думаю, взятий на озброєння Банкової зараз. Мета — досягти звикання, або розумною мовою габітуації, тобто поступового зменшення зворотної реакції на стимул критично налаштованих верств населення.

Саме з цим пов'язую детективну (думаю, з самого початку спеціально розіграну) історію з заявою Зеленського про те, що Україна вже провела декілька зустрічей з представниками Росії в онлайн-форматі щодо плану майбутніх переговорів про закінчення війни.

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Ця фраза стала справжнім шоком. При цьому вказувалось, що Зеленський це сказав під час зустрічі з журналістами вчора, 20 вересня, а повідомлення поширила агенція Інтерфакс-Україна.

А далі почалось найцікавіше. Буквально через пару годин агенція відредагувала своє повідомлення.

Згодом виходить президентський прессекретар Никифоров і повідомляє, що "всі заяви про зустрічі з росіянами виправлені".

Занадто дорого може коштувати така помилка, погодьтесь. І якщо цієї заяви не було, то чим керувалась агенція Інтерфакс-Україна, коли ставила її в реліз? Звідки могла взятися така інтерпретація в редактора новини?

Така дивна ситуація може мати лише одне раціональне пояснення: спочатку організовується помилкове шокове повідомлення, що приковує увагу й ризикує переродитись в емоційну хвилю, потім воно швидко "відкликається" й суспільство отримує заспокійливе. Але фактично запускаються процеси звикання до подібного шок-контенту, який буде матеріалізовано в дії у майбутньому.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
переговори з РФ
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