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OPINION

Хто такий Роман Кравець — власник телеграмканалу "Джокер"

1 липня, 2024 понедiлок
16:00
Погляд Юрій Бутусов

Зеленський та Єрмак не коментують свій зв'язок з шантажистом та здирником Романом Кравцем, ухилянтом від мобілізації та 153-м номером у списку партії Слуга Народу

Зміст

Президент та його Офіс захищають шантажиста?

Це розслідування стало б сенсацією у будь-якій демократичній країні — власником телеграм-каналу "Джокер", який дискредитує та вимагає гроші з провідних українських компаній, і без краю лестить президенту Володимиру Зеленському та голові офісу Андрію Єрмаку, виявився Роман Кравець, 153-й номер у списку партії "Слуга Народу". 

Телеграм-канал "Джокер" не є відомим медіа - 270 тисяч підписників, більшість людей про нього не знають, реклама в українському Телеграмі копійчана.

Але знають про канал власники багатьох бізнесів — саме у "Джокера" з'являється дискредитаційна інформація проти багатьох українських компаній, завжди без доказів та свідчень. І після таких публікацій силові структури починають створювати проблеми підприємцям. На телеграм-каналі встановлені розцінки на припинення дискредитації — близько 400 тисяч доларів. Звичайно, таких грошей ніхто б не платив, якби після брудних публікацій силові структури не починали б проти бізнесу слідчі дії. Наприклад, "Джокер" веде компанії проти таксі "Уклон", "Цитрус", "Стилус", ТехноЇжак" і так далі.

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Завдяки розслідуванню стала відома особистість шантажиста, який заробляє на здирництві спільно з силовиками — це 29-річний Роман Кравець, 153-й у списку партії "Слуга Народу" (до парламенту на цей час пройшло 147 депутатів по списку Слуг, тож до влади Кравець ще не обраний).

  • 29-річний Кравець на фронт досі не пішов, він веде розкішний образ життя у тилу, але його незрозумілі джерела доходів чомусь не цікаві правоохоронцям. До речі, за даними розслідування, "Джокер" взагалі виступає проти мобілізації в Україні й розповсюджує російські наративи.
  • Кравець придбав кілька автомобілів преміумкласу, зокрема 7 березня 2024 року придбав Lexus LX 600. Раніше він придбав такий саме розкішний Mercedes-Benz S 550.
  • Кравець користується апартаментами у центрі Києва в одному з найдорожчих житлових комплексів "Чикаго", 5 разів під час війни виїжджав за кордон, у тому числі відвідав боксерський поєдинок Усика та Ф'юрі у Саудівській Аравії.
  • Роман Кравець має цілодобову охорону з чотирьох бійців, які захищають його тіло у Києві.
  • Наразі Кравець відпочиває у Нідерландах.

Кравець не приховує, що дружить з головою фракції "Слуга Народу" Давидом Арахамією. На його телеграм-каналі — потоки лестощів та вихвалянь Зеленського та Єрмака.

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За це влада допомагає йому шантажувати підприємців, бути учасником фактично здирництва.

Якщо Зеленський та Єрмак не дадуть оцінку діям Кравця, це буде наочною демонстрацією українському суспільству та усьому світу, що саме українська влада та сам президент очолюють корупцію в Україні, та навіть після викриття удають, ніби нічого не сталось, і значить, що злочини шантажистів триватимуть.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
журналісти
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
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