Розвиток геополітичної ситуації у світі залежить не стільки від результатів виборів у США, як від багатьох інших ключових факторів, серед яких:

1. Здатність Європейського Союзу та європейської частини НАТО (включно з Україною) швидко перебрати на себе (що Україна вже зробила) більшу частку відповідальності за європейську безпеку в умовах зменшення донорства США.

2. Готовність і спроможність істеблішменту США повернути єдність стосовно національних інтересів своєї країни та ключових пріоритетів у зовнішній сфері.

3. Динаміка економіки та технологічного й соціального розвитку Китаю та її збігу/незбігу з експансіоністськими цілями комуністичного керівництва. Читайте також: Вибори у США: чи поведуться американці на популізм

4. Швидкість деградації/посилення країн, які хочуть остаточно зруйнувати ще недавно більш-менш робочу міжнародну систему та співіснування за правилами, не пропонуючи фактично нічого, крім гострих конфліктів чи повернення до двополюсного антагоністичного та конфронтаційного порядку існування міжнародної системи.

5. Дати випробування/застосування після довгої паузи тактичної ядерної зброї та реакції на такий крок ключових світових гравців.

6. Поява/не поява потужних національних та світових лідерів на тлі сьогоднішньої неадекватності багатьох керівників країн чинним та потенційним загрозам й викликам та наростального впливу розкручених інформаційно осіб другого плану.

7. Спроможність людей усвідомити загрози швидкої соціальної деградації (включно з провідними країнами) та популізму в його гіршому прояві. Читайте також: Вояки КНДР в Україні спричинять ефект доміно у всьому світі

8. Усвідомлення/не усвідомлення всім людством планетарних загроз і пріоритету обʼєднання задля їх подолання чи недопущення, зокрема, потенційної катастрофи в умовах передачі все більшої відповідальності системам на основі штучного інтелекту, які динамічно розвиваються.

9. Нездатність утриматись від гонитви озброєнь у космосі та розвʼязання третьої світової війни в кіберпросторі.