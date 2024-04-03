Ним став уродженець Севастополя і рашист аж до самих кісток Сергій Пінчук. Він має забезпечити ефективнішу роботу ворожого флоту, який безпосередньо залучений у військовій агресії проти України та знищенні наших міст та критичної інфраструктури.

Отже, 8 фактів про військового злочинця, який пішов на підвищення.

Має врятувати рештки ЧФ РФ в Чорному морі

Попередника Пінчука Віктора Соколова відправили у відставку на тлі успішних атак наших Сил оборони на ворожий флот у Криму.

За даними українських військових, у березні затонув патрульний корабель "Сергій Котов", а також пошкоджено великі десантні кораблі "Ямал", "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс". 24 березня у Збройних силах України повідомили, що Сили оборони вразили центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Також минулого місяця Сили оборони України атакували ракетами "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський" – це наше судно, яке росіяни захопили 10 років тому під час анексії Криму. І хоча російська влада ніколи особливо публічно не коментувала втрати росіян у Чорному морі з початку повномасштабного вторгнення шалені — мінус 26 суден. Країна без флоту поконала країну, де хизування флотом у Севастополі стало частиною імперіалістичного міфу.

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"Севастополь наш"

Ставка на Сергія Пінчука як на місцевого — невипадкова. Топзлочинець народився у Севастополі в родині контрадмірала і заступника колишнього командувача Балтійського флоту з тилу Михайла Пінчука. Пінчук закінчив Чорноморське морське вище училище імені Нахімова. А у процесі підготовки нападу на Україну Путіним у жовтні 2021 року його призначили першим заступником командувача Чорноморським флотом. Саме з того часу ЧФ РФ почав активно посилюватись мінними тральниками.

Танці на воді з “Калібрами”

Пінчук – непублічна людина. Чи не перша згадка про нього датується 2016 роком. У день ВМФ Каспійська флотилія, якою на той час командував Пінчук, влаштувала розкішний перфоманс для мешканців Астрахані – парад військових кораблів. Тоді у параді взяв участь малий ракетний корабель "Град Свіяжск". Саме він у складі ударного ядра Каспійської флотилії здійснив пуски крилатих ракет "Калібр" по ІДІЛ на території Сирії восени 2015 року. Ідея показати таке містянам належала саме Пінчука.

Герой війни в Сирії

Сергій Пінчук брав безпосередню участь в агресії РФ у Сирії. Має медаль "Участник военной операции в Сирии", як і багато топзлочинців.

Санкції за напад на Україну

Сергій Пінчук безпосередньо відповідальний за атаку на Україну з Криму. Уперше він зʼявився у санкційних списках Канади проти "близьких соратників режиму" та за підтримку дій Путіна "напасти на мирну і суверенну державу" 14 березня 2022 року. Пізніше потрапив у санкційні списки Євросоюзу, Великої Британії, Японії та Австралії.

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Які проблеми у флоту ЧФ РФ?

Російські військові відзначають, що точні удари Сил оборони стали великою проблемою для флоту окупантів на Чорному морі. Радіолокаційні станції не бачать, як українські морські дрони-камікадзе наближаються до своїх цілей. Росіяни задумались, які системи потрібні, аби вчасно помічати українську зброю подібного характеру.

Пінчук працюватиме з новим головою ВМФ РФ Олександром Моісеєвим. Його називають "грозою НАТО"

2 квітня 2024 року Шойгу призначив нового головнокомандувача ВМФ Росії Олександра Моісеєва. Він досвідчений офіцер-підводник.

З 2018 по 2019 роки керував Чорноморським флотом, тобто теж готував ворожі сили до повномасштабного вторгнення. У 2019-му Моісєєва відправили очолювати Північний флот, де він заслужив славу людини з "великим досвідом протидії НАТО”.

Якщо переглянути архівні новини, то на початку 90-х років минулого століття Моісеєв служив на атомних підводних ракетоносіях якраз в Північному морі. В 1994 році він у складі експедиції вивісив на Північному полюсі російський та андріївський стяги. За цей похід і маркування символами РФ нейтральної території він отримав "золоту зірку".

Моісеєва дуже шанує Дмитро Медведєв ще з часів свого президентства. У 2011 році він відзначив його званням героя Росії за випробування новітньої зброї як командира з'єднання підводних човнів стратегічного призначення.

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Шойгу і Путін покладають надії на Моісеєва та Пінчука

Російський диктатор Владімір Путін та міністр оборони Сєргєй Шойгу впевнені, що подвійне призначення двох досвідчених і безпринципних воєнних злочинців покращить ситуацію на Чорному морі.

По-перше, російська влада впевнена, що ці двоє топофіцерів гарно знають Чорне море, а отже – придумають, як боротися з морськими дронами та Storm Shadow. І заодно лякатимуть несміливих натівських сусідів "новітніми озброєннями" та креативними ідеями.

"Ви розумієте ту величезну відповідальність, яка лягає на ваші плечі. І, сподіваюся, що ви впораєтеся з тими завданнями, які перед вами поставив верховний головнокомандувач збройними силами Російської Федерації, міністерство оборони РФ і, звісно, країна", — сказав Сергій Шойгу після того, як назвав прізвища і посади нових командувачів флотом РФ. Це скоріше слова відчаю, аніж тверда віра в перемогу.

Чи варто боятися призначення двох мʼясників на Чорноморський флот? Очевидно, що ні — це не перші й не останні "герої" Сирії, Грузії та двох чеченських воєн, які йдуть на підвищення в надії повторити свої практики в Україні.

Російська влада замовчує влучні удари по штабу флоту ЧФ РФ у Севастополі, жодним словом не коментує несподівані ураження військових кораблів.

Призначення уродженця Севастополя на високу військову посаду може бути подвійною грою. У разі перемоги — Сергія Пінчука оголосять героєм Росії, у разі нових влучних ударів сил оборони — ніхто не завадить його назвати агентом України.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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