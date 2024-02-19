Про Авдіївку, але не про Авдіївку
Найкраще, що зараз можуть зробити ЗСУ — це завдавати супротивнику максимального ураження
Уже зрозуміло, що Росія може зупинити свій військовий тиск на Україну лише у двох ситуаціях:
- якщо Путін помре, після чого Кремль обере радикальну зміну політичного курсу;
- якщо в російської армії закінчаться боєздатні підрозділи.
Тому найкраще, що зараз можуть зробити ЗСУ — це завдавати супротивнику максимального ураження. На жаль, при цьому будуть гинути й наші бійці. Але інших варіантів на сьогодні немає.
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Відповідно, давати бій все одно доведеться — в Авдіївці чи на захід від Авдіївки. Отже, давати бій найкраще саме там, де росіяни готові "не рахуватися з втратами", і де ми можемо покласти якнайбільше їх, втративши якнайменше своїх.
Власне, це все, що треба знати тим, хто не перебуває там на місці.
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А решту залиште командуванню ЗСУ.
До речі, цей коментар так само стосується історії з Бахмутом.
Бо спекуляцій на тему "чи треба (було), чи не треба (було)" вже вдосталь.
Хоча насправді ці спекуляції не розумніші за слова Зеленського, сказані ним у квітні 2021 року під Шумами: "Зараз я не можу зрозуміти, чому ми мали битися за це порожнє поле".
Зберігаймо спокій і віримо в ЗСУ.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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