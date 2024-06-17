Критики саміту і його результатів в основу своїх аргументів ставлять відсутність на саміті представників Китаю та інших країн так званого Глобального Півдня. Мовляв, цей факт остаточно знімає з порядку денного "глобальність".

Одначе, слід розуміти, що "глобальність" зовсім не обмежується Китаєм. Не варто також забувати, що КНР є диктатурою з комуністичною ідеологією. Крім того, Пекін і досі вважає, що саме його "мирний план" є найкращим. Крім того, у Китаю є переконаність, що за столом саміту у Швейцарії мала б бути присутня делегація із Росії. Тому з Китаєм усе зрозуміло.

Тепер щодо інших країн Глобального Півдня. Країни БРІКС — це також не "глобальність". Але разом з тим, хоч Бразилія, Індія і ПАР не поставили свої підписи під остаточним комюніке, представники цих країн взяли участь у саміті й не висловлювали якихось претензій до порядку денного саміту і до змісту комюніке. Тут можна лише вважати, що ці країни скористались опцією "утримались", а не виступили проти.

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Я б не намагався сильно педалювати та акцентувати на позиції країн Глобального Півдня. Для Києва найбільш важливою є підтримка глобального Заходу. А це усі найпотужніші країни Євро-Атлантики, ЄС, Японія, Південна Корея, які є ключовими гравцями на світовій геополітичній арені. Чудово, що Україну підтримали з-поміж країн Латинської Америки Аргентина, Чилі, Уругвай, Перу, Коста Ріка. Окремо слід виділити країни Близького Сходу: Ізраїль, який довго ігнорував українські ініціативи (!!!), Йорданію, Катар. Не слід ігнорувати й країни Океанії та країни групи АСЕАН: Австралію, Нову Зеландію, Фіджі, Філіппіни, Сінгапур (!!!). Країни Африки також поставили підписи під документом. Респу́бліка Кот-д'Івуа́р, Гамбія, Гана, Кенія, Сомалі... - країни Африки, які підписали комюніке.

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Усі країни й організації, які були присутні під час Саміту миру у Швейцарії, навіть ті, які не підписали комюніке, продемонстрували свою одностайність і прихильність до фундаментальних суспільних і людських цінностей: міжнародне право, гуманітарне міжнародне право, непорушність українських кордонів, а війну визнали війною Росії проти України. Усі лідери світу засудили учорашній "мирний" ультиматум Кремля.

Тобто у саміті взяли участь країни з усіх континентів світу. Тому, саміт у Швейцарії без сумніву був Глобальним і, як для початку, досить вдалим і у майбутньому може стати альтернативним майданчиком віджилої й застарілої ООН.

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Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

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