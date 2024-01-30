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OPINION

Відставку Залужного таки готували

Віталій Гайдукевич
30 січня, 2024 вiвторок
10:06
Погляд Віталій Гайдукевич

Спроба була. Опосередковані зовнішні ознаки, не беручи до уваги власні джерела, тобто те, що мали б бачити усі

1. Вони тягнули із часом бодай якоїсь реакції — готували одне пояснення (розраховували на один перебіг подій), але пішло не туди...

2. Вони спробували видати за реакцію спершу дивний допис від МО, потім щось невдатне від речника ОПи. Хтось останній час помічав таке непорозуміння, як заяви речника ОПи? Отож — пхнули на амбразуру.

3. Спробу готували — брєдогенератор М. не вспокоїлась накидувати на вентилятор, а вона говорить не від свого імені, то ручна папуга власника; коли "щось пішло не так", миттєво включилася ботоферма і позитивні блогери — почалося зверхнє висміювання усіх, хто занепокоївся.

4. Те, що "на 30 число щось буде" знало доволі людей. Хто пам'ятає, в російській агітці "Гардемарини, вперед" був персонаж, що молодому й гарячому "марвнчику" вивалив в лице: "Что ти смотріш на меня, нічєго тайного я тебе нє сообщал, об етом вєсь Пєтєрбург болтал і всє под страхом смєртной казні"(с). От тут аналогічна історія — надто протікають плани в шапітолії, або ж вони надто очевидні.

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5. Спроби телеграм-помийок ОПи пояснити "все насправді було не так" - зосередилися не на запереченні "це не правда, такого указу нема і не буде", а почали накидати на головкома. Фактично явка з повинною.

6. Якби не було підстав для занепокоєння і ніякого указу Зеленський не готував, він би особисто ввечері вийшов із відозверненням, де б голосом на камеру сказав простий текст: "Відставки Залужного і команди генштабу не планувалося, не планується і не буде плануватися. Слово Президента. Хочу, щоб це почули українці й наші партнери. Ми одна команда, кожен на своєму місці".

Це ж просто? Так. Але цього відео не було.

Чи відмовлялися ті, кому пропонували?

Чи були однозначні дзвінки від партнерів?

Чи були спроби звабити посольським, чи яким іншим кріслом?

Чи був це черговий тест на реакцію суспільства?

Поки не заговорять безпосередні учасники чи свідки, у нас будуть лише інсайди.

Чи тригернуло декого цитування окремих рядків книги "Шоумен"? Може, з часом дізнаємося.

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Що було прогнозованим (на жаль) - спроба і тут знайти провину "порохоботів" (в чому?), коричневі відтінки білих пальт (класика вже).

Що здивувало — як багато людей не припускають, "а, може, це така упорота правда?" - уявіть, як розчаровуються в суспільстві ті, хто бачить залаштункові речі й усвідомлює - "все одно не повірять".

Що точно — в дорослому суспільстві настав би катастрофічний кінець однієї політичної кар'єри, і з'явилися підвалини (не початок, а саме підвалини — ймовірні хороші можливості із часом) для іншої.

В дорослому суспільстві...

Джерело

Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Володимир Зеленський
Валерій Залужний
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