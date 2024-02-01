Продовження. Початок тут і тут

1. Отже, ваш перший похід в Подільський ТЦК закінчився в кабінеті номер 25. Там вам оформили бланки й скоріш за все відправили проходити лікарів на наступний день.

2. ВЛК тепер проходять на базі поліклініки, а саме Консультативно-діагностичного центру Подільського району за адресою Мостицька, 9. Але вхід на саму ВЛК розташований позаду будівлі, з протилежного боку від входу у звичайну лікарню. Треба піднятися сходами, там є вказівники й табличка.

3. Краще приходити о 8-й ранку. На вході сидить офіцер, в якого є список людей на цей день. Увага: якщо ви через якісь причини, обстріл міста, хвороба, будь-що, не потрапили в той день, в який вас направили, ― нестрашно. Ваша картка буде в чергового, його кабінет також одразу після вхідних дверей. Просто кажете прізвище, він шукає картку й віддає вам.

Читайте також: Як би мала виглядати справедлива мобілізація

4. Далі йдете до кабінету терапевта ― реєструватися. На вашій картці буде дуже красивий червоний напис "Терміново". Це означає, що вам без черги. Не цурайтесь скористатися цим правом, дуже скорочує час проходження. Терапевт вас запише в пару бланків, побажає гарного дня.

5. А далі просто проходити всіх лікарів, які є в списку, вони всі на одному поверсі. Увага: проходити можна в будь-якому порядку. Це неважливо. Лор, окуліст, дерматолог, стоматолог, психіатр, загальний кабінет ― вага, зріст, тиск, пульс. Важливо: до тих, хто з приміткою "мобілізація", не докопуються. Питають, чи не жалієшся, ― далі підпис. Логічно: якщо людина прийшла сама, то навряд чи буде намагатися показати всі свої хвороби.

6. Зібрали всі підписи й печатки лікарів? Треба йти назад до терапевта. Там уже буде велика черга, але вам то що? Ви без черги, просто кажете: "Терміново", - і проходьте. Терапевт питає, чи все було добре, чи оглянули вас. Далі просить розписатися у тому, що нема претензій, і направляє назад до чергового.

7. Черговий каже: "Молодець", - і говорить прийти наступного дня о 8-й ранку на аналізи сечі, крові та кардіограму. Їх здають у цій же лікарні, але вже з боку центрального входу. Тобто у звичайній поліклініці. Здаєте ― вуаля, ВЛК закрите. Чекайте фінального дзвінка з ТЦК.

Далі буде...

Спеціально для Еспресо

Про автора. Євген Спірін, журналіст, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.