У цих умовах росіяни вигадують все нові трюки для інфільтрації агентури на Захід та вдаються до організації диверсій руками громадян інших країн, часто не професіоналів, про що детально розповідав журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Якщо ж казати саме про росіян-шпигунів, то частина з них працюють в посольствах, консульствах, представництвах російських державних та комерційних компаній. Або навіть є модними шеф-кухарями, як Кирило Грязнов, який мав зірвати Олімпіаду у Парижі.

Частина перебуває у Європі під виглядом "хороших русскіх". Наприклад, нещодавно у Варшаві за підозрою у шпигунстві був затриманий колишній співробітник начебто опозиційної Кремлю організації "Відкрита Росія" Ігор Рогов.

Але цього Кремлю мало. Ймовірно саме тому деякі "хороші русскі" останнім часом закликали ЄС до послаблення міграційних правил для громадян РФ. Таким чином у ЄС могли додатково опинитися до трьох мільйонів росіян, які навіть ніколи не виступали публічно проти Путіна.

Про це я детально писав у колонці "Троянський кінь для Євросоюзу".

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Коли ж ця ідея провалилася, Кремль таки знайшов союзника всередині ЄС, який відкрив російським агентам ворота від європейської фортеці.

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

А вже з 9 липня Угорщина розпочала видавати "національні карти" заявникам із Росії та Білорусі. Це система прискореного оформлення віз для громадян, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок. Широко відомо про це стало лише наприкінці липня.

Тобто — ще раз — вже понад місяць громадяни країни, чий лідер оголошений у розшук Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, та яка веде агресивну геноцидну війну проти свого сусіда, можуть отримувати шенгенські візи за спрощеною процедурою та без додаткових безпекових перевірок.

І лише 67 з 720 євродепутатів цим фактом обурені. Саме стільки депутатів Європарламенту закликають викинути Угорщину з Шенгену через спрощення в'їзду для росіян.

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Наразі все виглядає так, що єдиним дієвим методом боротьби із потоком російських агентів, що ллється через угорську шпарину, є додаткова ретельна перевірка таких росіян спеціальними службами інших країн ЄС.

Але мало виявити таких агентів, їх ще потрібно знешкодити. І тут європейські правила також працюють не ідеально. Бо допоки такий агент перебуває у сплячому режимі та нічого не порушує, його неможливо депортувати чи заарештувати. А коли ці агенти почнуть діяти активно та скоординовано, вже може бути запізно.

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Про автора. Андрій Яніцький, журналіст, оглядач

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