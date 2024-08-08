Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Карамурзілкіни" на зміну "навальнятам". Чому російська опозиція наш ворог? 
OPINION

"Карамурзілкіни" на зміну "навальнятам". Чому російська опозиція наш ворог? 

Марина Данилюк-Ярмолаєва
8 серпня, 2024 четвер
14:07
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

… І явились світу нові зірки російської опозиції — Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров та Ілля Яшин

Зміст

Ну, як зірки — вдома на Росії їх вплив мінімальний. Але західні еліти вірять у казку про демократію на болотах, яку саму і придумали. 

Якщо говорити про резонансний обмін бранцями між США та Росією, то найбільш цінний персонаж для Джо Байдена був журналіст Еван Гершкович. 

Цей гультіпака і виходець із радянських євреїв, які мігрували до США, абсолютно по-дурному загримів за ґрати. І що цікаво? У листі про помилування попросив Путіна про інтервʼю для WSJ. 

А от для Путіна обмін справді був корисним. Я б навіть сказала обмін був "неймовірний". До РФ повернули кремлівських вбивць та шпигунів, а на Захід випустили лібералів, які вже почали захищати "вєлікую страну". 

За оцінками знайомих німецьких журналістів, чимало хто послухав про прохання зняти санкції з росіян тут і зараз, бо вони, мовляв, не винуваті. І багато хто задумався — чи варто таки було віддавати кілера Вадима Красикова, який розстріляв на очах берлінських школярів героя національно-визвольного руху Ічкерії Зелімхана Хангошвілі. 

Читайте також: Як розуміти Вампірляндію

На перше інтервʼю Ілля Яшин — якого раніше я знала не за справами опозиції, а по тому, що колись у нього був роман із похресницею Путіна Ксенією Собчак, — прийшов із дуже важливим меседжем. Він розказав про біль комунікабельних хлопчиків зі спецназу ФСБ, як вони скаржились на тяжкі "відрядження" в наступ (!) на Запоріжжя та Харків. І що, — ой, як шкода, — ситуація зайшла в глухий кут. Мабуть, якби нові знайомі Яшина таки взяли Харків, горе-опозиціонер мав би більше щастя. 

Що ж — маємо нарешті зробити висновки. Ніколи не запрошувати подібних клоунів до Києва і не годувати їх варениками з вишнями. Бо скільки свиню не годуй, вона шукатиме на Подолі нацистів та прапори СС. 

Інший кишеньковий опозиціонер Андрєй Півоваров пішов на велике інтервʼю на "Настоящее время" в одразу показав натуру личинки типового Путіна.

Соратник Ходорковського сказала, що опозиціонеру із РФ неприпустимо не лише підтримувати ЗСУ, а й тих російських добровольців, котрі воюють на боці України.

"І, можливо, ці люди не є прихильниками демократичних ідеалів, але бажати їм смерті (окупантам, — авт.), допомагати цьому для мене неприпустимо. Але підтримувати тих людей, які зі зброєю в руках борються проти Росії, я не готовий" – сказав "хароший русскій" Пивоваров. 

Читайте такожОбмін по-путінськи: легалізоване право на насильство

Також кишеньковий опозиціонер вважає неприпустимим, коли росіяни відмовляються від триколору, що став символом російської агресії. 

"Триколор – це наш прапор і не можна віддавати його. Не можна відмовлятися від нього", – вважає опозиціонер Путіна.

Яка мораль із цих зізнань у тому, що Росія безнадійно хвора, і що Захід донині міцно тримають тенета Солженіцина, Стейнбека та фільмів Marvel, де росіян подають як супергероїв, працьовитих бджілок та сексуальних шпигунок з тілом Скарлет Йогансон? 

Це уже було. І про це добре писав Дмитро Донцов у  збірці "Московська отрута". 

"Всякий раз, — пише Донцов у статті "Російський хижак — вчора і нині", — коли Росія стає перед новим політичним потрясінням, перед зміною варти, зміною своєї провідної верстви, по світу йде шалена реклама "нової Росії"... Варто підкреслити безмежну наївність тих чужинців і деяких українців, які ще вірять в якусь третю, четверту або десяту Росію, яка вже напевно — буде свобідною і дасть свободу іншим. Росія — не міняється, яка була 350 літ з чимось, така є нині. Завданням нашим є не боротьба з тим чи іншим режимом в СРСР, а з Росією як такою, а з її духом — варварським і насильницьким...".

Варто очікувати, що західні медіа найближчі пів року тягнутимуть опудала російської опозиції. І навіть часом пропонуватимуть українським правозахисникам та журналістам пошукати діалогу примирення на публічних панелях. 

Читайте також: У системі поглядів "російської ліберальної опозиції" України немає і не може бути

Але варто запамʼятати раз і назавжди. Всі ці посиденьки були можливі до 2014 року. Далі — їм всім було зручно і комфортно, коли Росія з мʼясом виривала Крим. І коли пішла вводити танки в українське місто Донецьк. 

Вони — ці публічні росіяни, — уже бігали по Києву під час двох попередніх Майданів. І висловлювали свої погляди, чий той Крим і як далі рухати стосунки з Росією. Ми памʼятаємо, як Собчак у віночку з Красовським, який пропонує передушити українських дітей, обіймали Євгена Карася і  набивались у друзі. 

Тож задача кожного візіонера України — донести думку до західних еліт, що нема смислу зберігати у рефрижераторі труп Леніна в надії, що його можна оживити. 

Читайте також: Російські опозиціонери. Як перетворити нашу образу на тактичну перевагу?

Російська мантра про те, що у нас найбільша територія, і тому саме ми маємо керувати безпекою у Східній Європі — має бути розтрощена через намагання приростити ці території коштом геноциду сусідів. 

І врешті — колись наші мислителі та філософи породили цього монстра, надали йому форми та барв — мусимо його убити. Бо цей проєкт вичерпав себе, а працювати на цю машину вбивств українцям уже не варто. Найбільша помилка XVII століття має бути виправлена, аби ми були й мали шанси рухатись далі.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Війна з Росією
русскій мір
Читайте також:
"Дім дракона"
Автор Дар'я Тарасова
6 серпня, 2024 вiвторок
HBO оголосив, скільки буде сезонів у серіалі "Дім дракона"
Автор Дар'я Куркіна
6 серпня, 2024 вiвторок
Жила в той час, коли людини не існувало: через російську агресію в Україні може зникнути тварина, якій понад 23 млн років
російський гелікоптер Мі-28
Автор Катерина Єсікова
7 серпня, 2024 середа
Українські військові вперше в історії уразили російський Мі-28 за допомогою FPV-дрона
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.78
    Купівля 40.78
    Продаж 41.27
  • EUR
    Купівля 44.5
    Продаж 45.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
8 серпня
14:03
Porsche з фільму "Ризикований бізнес" з Томом Крузом
Porsche з фільму "Ризикований бізнес", на якому Том Круз вчився водити, продадуть на аукціоні за $1,7 млн
13:52
Оновлено
Аліна Грушина-Акобія, Олімпіада-2024
Українка Грушина-Акобія програла у чвертьфіналі Олімпіади-2024 у боротьбі
13:42
DDoS атака
У Курській області заявили про DDoS-атаку на інтернет-ресурси регіону
13:14
Ексклюзив
"Треба мати план, як ми живемо, якщо місяць немає електроенергії": експерт з питань енергоефективності Павлюк
13:14
Оновлено
Зеленський зустрівся у Києві з двопартійною делегацією Палати представників США
13:07
Нікополь. Наслідки удару
РФ вдарила артилерією по лікарні у Нікополі: загинув чоловік
13:04
Зара Есмаїлі
В Ірані заарештували жінку за виконання пісні Емі Вайнгауз без хіджабу
12:58
фейк
На Сумщині спростували фейк про приєднання російського Суджа до регіону
12:56
Анонс
Кривбас
"Кривбас" - "Вікторія": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
12:55
МЗС України
Звинувачення є безпідставними: в МЗС України відреагували на рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини
12:37
Правоохоронці оголосили підозру військовим РФ, які закатували полковника СБУ в Бучі
12:31
Не працює сайт і застосунок: росіяни масово жаліються на блокування Youtube
12:16
погода, Львів
На Україну насуваються зливи: Наталка Діденко розповіла прогноз на 9 серпня
12:13
Павло Зібров
"Сила та міць у мені є": 67-річний Павло Зібров зізнався, чи готовий піти на фронт
12:07
фейк
Російські пропагандисти поширюють фейк про замах на міністра оборони Умєрова
12:01
OPINION
Єгор Чечеринда
Хто наближає глобальну війну?
11:57
Росіяни вдарили з артилерії по Костянтинівці на Донеччині, загинули 2 людини
11:52
мітинг грузинської діаспори
У Києві грузинська діаспора вийшла на мітинг у річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії
11:32
У Києві біля посольства Швейцарії виявили підозрілий предмет: доступ до території обмежили
11:30
На фото: Кіт Герінґтон
Зірка "Гри престолів" Кіт Герінґтон зізнався, чому не дивитиметься "Дім дракона"
10:53
електроенергія
Рівень споживання високий, але вимкнень світла не буде: ситуація в енергосистемі на 8 серпня
10:49
Фінляндія
Фінляндія залишить кордон з Росією закритим, - МЗС країни
10:39
ЗАЕС
РФ зареєструвала військову частину на території окупованої Запорізької АЕС
10:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака на Курськ - великий удар по престижу Путіна та як ветерани в Україні борються зі стигматизацією. Акценти світових ЗМІ 8 серпня
10:34
Оновлено
Євген Поддубний
Російського пропагандиста Поддубного, пораненого в Курській області, перевозять до Москви
10:15
Підпалював автівки ЗСУ: 12 років ув'язнення загрожує 16-річному підозрюваному з Києва
10:14
Курська АЕС
У Росгвардії заявили, що посилили заходи безпеки на Курській АЕС
10:14
Конні Чіуме
Зірка "Чорної пантери" Конні Чіуме померла у 72-річному віці
10:12
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 серпня: скільки коштують долар і євро
10:02
Шин Вон Сік
Міністр оборони Південної Кореї виступив проти розробки власної ядерної зброї: причина
10:00
День військ зв’язку України
День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ: історія та значення
10:00
OPINION
Богдан Логвиненко
Про брак людського потенціалу
09:45
Ексклюзив
"Ворог шалено тисне, але зазнає великих втрат": начальник артрозвідки бригади "Рубіж" про Сіверський і Лиманський напрямки
09:36
Підпал автівки
У Києві спалили автівку громадської активістки: правоохоронці затримали підозрюваних
09:23
сили ППО
ППО вночі збила 2 ракети Х-59 та 4 "шахеди"
08:59
путін путлер
Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію новообраної президентки
08:56
Донецька область
На Донеччині росіяни за добу вбили двох людей, ще чотирьох поранили
08:38
Оновлено
На Херсонщині окупанти атакували дронами автобус з гуманітаркою
Минулої доби внаслідок атак по Херсону й області постраждали 8 людей, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру
08:23
Тейлор Свіфт
У Відні скасували концерти Тейлор Свіфт через терористичну загрозу
08:22
Оновлено
ракета "Довгий Нептун"
Минулої доби на фронті відбулося 96 боєзіткнень, ворог атакував на 11 напрямках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV