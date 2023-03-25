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Війна з Росією: хроніка
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Поїздка Сі Цзіньпіна до Росії зменшила ймовірність ядерної війни, - Боррель

25 березня, 2023 субота
15:43
Світ Путін і Сі Цзіньпін у Москві

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель ствердив журналістам, що зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним зменшила ймовірність ядерної війни

Про це пишуть Financial Times.

Жозеп Боррель заявив журналістам, що президент Сі Цзіньпін "дуже, дуже чітко" дав зрозуміти російському лідеру Володимиру Путіну, що він не повинен розгортати ядерну зброю, посилаючись на мирний план Китаю щодо України з 12 пунктів, який засуджує її використання.

"Важливо те, що цей візит зменшує ризик ядерної війни, і вони (китайці, - ред.) дали це дуже, дуже чітко зрозуміти", - сказав Боррель.

Незважаючи на попередження з боку США про те, що Пекін планує надіслати зброю своєму союзнику, Боррель заявив, що немає жодних доказів цього. "Вони не перетнули жодної червоної лінії", - сказав він, додавши, що Китай не "повністю приєднався до Росії".

Боррель сказав, що поїде до Китаю "незабаром". Його візит відбудеться після візитів трьох інших високопосадовців ЄС. Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, поїде до Китаю наступного тижня; президент Франції Емманюель Макрон поїде за ним через тиждень, а президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн буде супроводжувати його протягом частини поїздки.

  • Нагадаємо, під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною.
  • 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години. 
  • 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні. 
Росія
Китай
Володимир Путін
війна з Росією
ядерна безпека
США
Жозеп Боррель
Сі Цзиньпін
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