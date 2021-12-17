Політолог Саакян заявив, що у команди Зеленського немає кадрової політики
Політолог Олег Саакян вважає, що у президента Володимира Зеленського дуже строката команда
Про це він сказав у ефірі програми "Дебати з Сергієм Руденком".
"Є просто призначення, які відбуваються стихійно з різних людей, причому лавка запасних невелика. Людей призначають не згідно з певними баченнями, візією політиків. Мені складно оцінити того ж Гогілашвілі чи когось іншого, наскільки він співвідноситься з політикою, яку впроваджує сьогоднішня команда", - вважає політолог.
Він сказав, що йому складно оцінити кадрову політику "того, що там немає політики".
"По кадрах, які призначаються - я можу назвати як ті кадри, які просто на гарматний постріл не можна було підпускати до державного управління, так і ті кадри, якими можна пишатись. Дуже строката команда і дуже нерівна кадрова політика", - підсумував Саакян.
- Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".
- Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
- Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.
- Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
- За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
- 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".
- Звільнений із посади заступника міністра МВС Олександр Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, яка працює помічницею президента Володимира Зеленського, мешкають в одному маєтку з очільником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим у селі Хотів Київської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.97
- Актуальне
- Важливе