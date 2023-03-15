Поліція Відня посилює патрулювання: можливі терористичні атаки ісламістів на церкви

Про це пишуть у SkyNews.

Представники поліції у Відні ствердили, що на вулицях буде більше озброєних поліцейських після того, як розвідка припустила, що ісламісти планували терористичний напад на церкви.

"Існує неспецифічна загроза нападу на церкви", - написала в твіттері поліція австрійської столиці.

"Якщо існуватиме конкретна небезпека для населення в конкретному місці, поліція Відня негайно попередить про це всіма доступними каналами", - додали в поліції.

Вони заявили, що розвідувальна служба країни отримала інформацію про те, що "планується напад з ісламістським мотивом".

"Озброєні поліцейські в бронежилетах і шоломах будуть більш помітними, а також перевірятимуть дорожній рух", - повідомив Радіо Відень речник поліції.