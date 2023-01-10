Поліція виявила 16 502 загиблих у десяти областях з початку повномасштабного вторгнення

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит видання ZMINA до Головного слідчого управління Національної поліції України.

"У 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16502 особи. Національна поліція виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких було ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових", - йдеться в інформації.

Так, за даними Нацполіції, найбільше загиблих виявлено у Донецькій області – 4746 осіб, в Харківській – 3784, в Миколаївській – 2207, в Київській – 2072, в Чернігівській – 899, в Луганській – 815, в Херсонській – 686, в Сумській – 341, в Житомирській – 283, в Запорізькій – 66.

Зокрема відомо, що на звільнених територіях виявлено 21 масове поховання, з яких в Донецькій області – три (ексгумовано 278 цивільних та 37 військовослужбовців ЗСУ), Київській – 14 (ексгумовано 177 осіб), Харківській – два (ексгумовано 451 цивільна особа та 44 військовослужбовців ЗСУ), Херсонській – два (ексгумовано 46 осіб).

"З указаної кількості більшість тіл мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми (вказати точну кількість таких осіб неможливо у зв’язку з не завершенням експертних досліджень, призначених з метою встановлення причин загибелі)", – зазначається у відповіді на запит.

В ГСУ зокрема відзначають, що не ведуть облік кількості знайдених загиблих внаслідок вторгнення в будівлях та на вулицях звільнених територій.

До слова, Євросоюз і Програма розвитку ООН виділять 35 млн євро на реалізацію Програми з підвищення стійкості та відновлення України

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