Україна розглядає можливість розірвання дипвідносин з Іраном
Київ може розірвати дипломатичні відносини з Іраном через імовірне постачання Росії балістичних ракет. Наразі до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні
Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, відповідаючи на запитання УНІАН.
"Україна висловила свою жорстку позицію про те, що це буде мати руйнівні наслідки для українсько-іранських відносин. Я можу ще раз підтвердити, що дійсно наше попередження лишається в силі", - сказав дипломат.
"Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції, включно з тою, яку ви назвали (розірвання дипвідносин, – ред.), є на столі. Якщо дійсно, ця передача відбулася, і факт такого застосування буде зафіксований, то, відповідно, будуть наставати наступні наслідки", - додав Тихий.
За його словами, поглиблена військово-технічна взаємодія між Іраном і Росією створює прямі безпекові загрози всій Європі та Близькому Сходу. Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Іран і РФ з метою збереження міжнародного миру та безпеки, резюмував речник МЗС.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.
- Пізніше стало відомо, що Франція, ФРН і Британія припинять авіасполучення з Іраном через постачання ракет до РФ.
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