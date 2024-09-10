Україна розглядає можливість розірвання дипвідносин з Іраном

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, відповідаючи на запитання УНІАН.

"Україна висловила свою жорстку позицію про те, що це буде мати руйнівні наслідки для українсько-іранських відносин. Я можу ще раз підтвердити, що дійсно наше попередження лишається в силі", - сказав дипломат.

"Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції, включно з тою, яку ви назвали (розірвання дипвідносин, – ред.), є на столі. Якщо дійсно, ця передача відбулася, і факт такого застосування буде зафіксований, то, відповідно, будуть наставати наступні наслідки", - додав Тихий.

За його словами, поглиблена військово-технічна взаємодія між Іраном і Росією створює прямі безпекові загрози всій Європі та Близькому Сходу. Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Іран і РФ з метою збереження міжнародного миру та безпеки, резюмував речник МЗС.