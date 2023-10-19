Полковник Грант розповів, що може змінити ситуацію на фронті
Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант вважає, що ситуацію на російсько-українському фронті може змінити активний контрнаступ з боку ЗСУ
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Змінити ситуацію на полі бою зможе прорив, активний контрнаступ. Прорив на лінії зіткнення, де російські сили могли б просто розсипатися. Так, окупанти хочуть десь прорватися на Донеччині. Ми знаємо, що 110-та бригада ЗСУ їх відштовхує, стримує. Вони наступають, вони гинуть, але далі наступають", - підкреслив Грант.
За словами полковника, українській армії буде дуже важко, якщо росіяни й далі продовжуватимуть атакувальні дії.
"Ми розуміємо, що з боку України також втрачаються люди. І вже важко замінити натреновані кадри. Можуть бути й інші атаки на Запорізькому й Донецькому напрямках. Сподіваємось, що ЗСУ вдасться прорватися. Ось, що справді може змінити ситуацію на полі бою", - зазначив Грант.
- В оперативному командуванні "Південь" впевнені, що ракети ATACMS прискорять український контрнаступ.
- Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції та мають частковий успіх західніше тимчасово окупованого Вербового Запорізької області
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.62
- Актуальне
- Важливе