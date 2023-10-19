Полковник Грант розповів, що може змінити ситуацію на фронті

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Змінити ситуацію на полі бою зможе прорив, активний контрнаступ. Прорив на лінії зіткнення, де російські сили могли б просто розсипатися. Так, окупанти хочуть десь прорватися на Донеччині. Ми знаємо, що 110-та бригада ЗСУ їх відштовхує, стримує. Вони наступають, вони гинуть, але далі наступають", - підкреслив Грант.

За словами полковника, українській армії буде дуже важко, якщо росіяни й далі продовжуватимуть атакувальні дії.

"Ми розуміємо, що з боку України також втрачаються люди. І вже важко замінити натреновані кадри. Можуть бути й інші атаки на Запорізькому й Донецькому напрямках. Сподіваємось, що ЗСУ вдасться прорватися. Ось, що справді може змінити ситуацію на полі бою", - зазначив Грант.

В оперативному командуванні "Південь" впевнені, що ракети ATACMS прискорять український контрнаступ.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції та мають частковий успіх західніше тимчасово окупованого Вербового Запорізької області







