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Ексклюзив

Полковник Грант розповів, що може змінити ситуацію на фронті

19 жовтня, 2023 четвер
21:44
Війна з Росією Глен Грант

Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант вважає, що ситуацію на російсько-українському фронті може змінити активний контрнаступ з боку ЗСУ

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Змінити ситуацію на полі бою зможе прорив, активний контрнаступ. Прорив на лінії зіткнення, де російські сили могли б просто розсипатися. Так, окупанти хочуть десь прорватися на Донеччині. Ми знаємо, що 110-та бригада ЗСУ їх відштовхує, стримує. Вони наступають, вони гинуть, але далі наступають", - підкреслив Грант.

За словами полковника, українській армії буде дуже важко, якщо росіяни й далі продовжуватимуть атакувальні дії.

"Ми розуміємо, що з боку України також втрачаються люди. І вже важко замінити натреновані кадри. Можуть бути й інші атаки на Запорізькому й Донецькому напрямках. Сподіваємось, що ЗСУ вдасться прорватися. Ось, що справді може змінити ситуацію на полі бою", - зазначив Грант.  

  • В оперативному командуванні "Південь" впевнені, що ракети ATACMS прискорять український контрнаступ.
  • Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції та мають частковий успіх західніше тимчасово окупованого Вербового Запорізької області




 

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наступ ЗСУ
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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