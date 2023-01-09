Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Полковника росгвардії Науменка судитимуть за жорстоке поводження з українськими військовополоненими у Херсоні

Полковника росгвардії Науменка судитимуть за жорстоке поводження з українськими військовополоненими у Херсоні

9 січня, 2023 понедiлок
11:34
Кримінал росгвардія

Полковника росгвардії Олександра Науменка судитимуть за жорстоке поводження з полоненими у Херсоні. Той наказував катувати проукраїнських містян, колишніх військових

Про це інформує Служба безпеки України.

До суду скерували обвинувальний акт щодо заступника начальника управління росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка із позивним Альфа, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.

Слідство встановило, що з перших днів повномасштабного вторгнення Науменко керував росгвардйцями та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому місті Херсон.

"Злочинець наказував затримувати та катувати місцевих мешканців, проукраїнські налаштованих містян, колишніх військовослужбовців та учасників АТО. Саме він був присутнім і безпосередньо брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. За його вказівками від рук російських військових страждали мирні херсонці", - роз'яснили правоохоронці.

Російський зловмисник причетний до викрадення українців, катування їх і примусу до співпраці. Він разом зі своїми підлеглими знущалися над мирними жителями та колишніми військовими, аби вибити інформацію про ЗСУ. 

Нині полковнику Науменку оголосили підозру за порушення законів та звичаїв війни. Йому передбачається покарання до 12 років за ґратами.

  • 21 вересня 2022 року цьому полковнику росгвардії, який на тимчасово окупованій Херсонщині віддавав накази катувати полонених, повідомили про підозру.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
СБУ
російська армія
Херсон
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Майк Тайсон
8 січня, 2023 неділя
Майк Тайсон спрогнозував, хто стане новим абсолютним чемпіоном в надважкій вазі
Євген Пригожин
7 січня, 2023 субота
Унікальні оборонні можливості, природні тунелі, підземні міста. Пригожин пояснив, для чого Росії потрібен Бахмут
6 січня, 2023 п'ятниця
На засіданні синоду дозволимо повністю перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать це зробити, – глава ПЦУ Епіфаній
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.02
    Купівля 40.02
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 41.48
    Продаж 42.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 січня
12:03
OPINION
Михайло Басараб
Війна в Україні глобальна за наслідками
12:00
Яким буде кінець війни, техніка допиту і як успіх залежить від розтину – 5 книг, де правда виходить на очі
11:44
без світла, свічка блекаут
В Україні через зниження температури зросло споживання електроенергії, можливе відключення світла, - Укренерго
11:40
Тайсон Ф'юрі
"Час працює проти нас": Усик отримав від Ф'юрі вимоги щодо бою
11:40
Ексклюзив
Загальний особовий склад російських військ на території Білорусі зараз складає близько 12 тисяч осіб, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський
11:06
авіаносець
Єдиний російський авіаносець "Адмирал Кузнецов" в аварійному стані: у РФ не можуть знайти крайнього
10:59
Леся Цуренко
Українські тенісисти переможно стартували на Australian Open
10:53
ЗСУ збили безпілотник
Уранці поблизу порту над Миколаївщиною збили ворожий безпілотник
10:47
Оновлено
Військові РФ вдарили ракетою по Шевченковому
Військові РФ уранці вдарили ракетою по Шевченковому на Харківщині, постраждала жінка загинула
10:14
Ексклюзив
окупанти
Ворог намагається забезпечити обхід Бахмута, який витримує фронтальні атаки, - Згурець
10:09
Зінедін Зідан
У Франції виник скандал через зневажливий вислів президента футбольної федерації про Зідана
10:06
OPINION
Карл Волох
"Особєнную стать" московитів не переймають безглузді смерті
10:05
Половина квартири у Києві, 5 земельних ділянок та рахунок на $147 тис: СБУ арештувала майно міністра часів Януковича Табачника
10:05
Сумщина
Ворожі війська вранці обстріляли одну з громад Сумщини
09:50
обстріл Херсонщина
Херсонщина 77 разів потерпала від обстрілів ворога, троє мирних жителів отримали поранення
09:36
Су-57
Британська розвідка з'ясувала, де РФ ховає сучасні Су-57, які використовує для ударів по Україні
09:23
Інфографіка
євро
Курс валют в Україні на 9 січня: євро знову впав у ціні
09:08
Ексклюзив
ЗСУ тиснуть ворога на Луганському напрямку, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
09:04
гривна
На Луганщині окупанти забирають термінали з магазинів та намагаються вилучити з обігу гривні, - ОВА
09:00
пістолет
У Німеччині планують посилити правила володіння зброєю
08:47
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ворог намагається кількістю продавити позиції ЗСУ, - командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії
08:24
Обстріл Бахмута 3 січня
У Бахмутському районі внаслідок дій російської армії загинули два мирних жителі
08:16
Ексклюзив
Герої України. Анна з позивним Гайка – евакуйовує поранених з найважчих ділянок фронту
08:05
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Під час військових навчань 28 китайських літаків влетіли у зону ППО Тайваню, в країні засудили такі дії
08:03
OPINION
Юрій Касьянов
Перелому в західній допомозі Україні не сталося
07:54
Інфографіка
втрати ворога
За добу Росія втратила на війні в Україні 590 окупантів, 11 танків і 3 гелікоптери
07:54
Євген Пригожин
В ISW сказали, що стоїть за заявами Пригожина про "мережу підземних міст" навколо Бахмута 
07:43
Дніпропетровщина, Нікопольщина
Окупанти вгатили по Нікопольщині щонайменше десятьма снарядами
07:20
Китай відправив у космос три нових супутники для перевірки технологій на орбіті
07:07
Ешелон із військовою технікою РФ у Білорусі
РФ перекидає до Білорусі техніку та зброю, зняту з довготривалого зберігання, - Генштаб
06:23
Макіївка, наслідки удару в ніч проти 1 січня
ISW: Російське міноборони розкритикували за фейкову "операцію відплати" у Краматорську
06:01
Протести в Бразилії
В Бразилії поліція затримала понад 400 учасників заворушення
05:40
Бойовики Нігерія
У Нігерії бойовики викрали понад 30 людей з вокзалу
05:23
США
"Спроби підірвати демократію": у Байдена відреагували на протести у Бразилії
01:49
Німеччина уряд
Німеччина передала Україні сім потужних генераторів для критичної інфраструктури
01:30
іранські безпілотники
Над авіабазою США в Іраку збито військовий безпілотник, - Reuters
00:41
пам'ятна монета "Воїни Азовсталі"
Тихоокеанська держава випустила пам’ятну монету "Воїн Азовсталі"
2023, неділя
8 січня
23:41
Жаір Болсонару
Прихильники експрезидента Бразилії Болсонару ввірвалися в Конгрес, Верховний суд і палац уряду Планальто, - ЗМІ
23:06
Рівно три роки тому Іран збив український літак зі 176 людьми на борту
22:48
Бойові машини Bradley
Пентагон визначив, яку модифікацію M2 Bradley отримає Україна
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV