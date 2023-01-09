Про це інформує Служба безпеки України.

До суду скерували обвинувальний акт щодо заступника начальника управління росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка із позивним Альфа, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.

Слідство встановило, що з перших днів повномасштабного вторгнення Науменко керував росгвардйцями та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому місті Херсон.

"Злочинець наказував затримувати та катувати місцевих мешканців, проукраїнські налаштованих містян, колишніх військовослужбовців та учасників АТО. Саме він був присутнім і безпосередньо брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. За його вказівками від рук російських військових страждали мирні херсонці", - роз'яснили правоохоронці.

Російський зловмисник причетний до викрадення українців, катування їх і примусу до співпраці. Він разом зі своїми підлеглими знущалися над мирними жителями та колишніми військовими, аби вибити інформацію про ЗСУ.

Нині полковнику Науменку оголосили підозру за порушення законів та звичаїв війни. Йому передбачається покарання до 12 років за ґратами.

21 вересня 2022 року цьому полковнику росгвардії, який на тимчасово окупованій Херсонщині віддавав накази катувати полонених, повідомили про підозру.

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