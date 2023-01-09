Про це інформує Служба безпеки України.

СБУ отримала дозвіл суду на арешт активів колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Зокрема половину квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м, дім площею понад 600 кв. м, 5 земельних ділянок в котеджному містечку поблизу столиці - майже 1 га; та банківський рахунок на $147 тисяч.

Загальна сума арештованих активів становить більше ніж $2 млн.

"Для того, щоб приховати свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь "переписав" їх на своїх родичів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Табачнику було повідомлено про підозру за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що ексміністр брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.

"Для цього особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ щодо забезпечення озброєної охорони "виборчих дільниць"", - роз'яснили в СБУ.

Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Табачник був міністром освіти за часів президента Віктора Януковича. 2014 року він покинув Україну.

У липні 2015 року СБУ оголосила Табачника в розшук. А в листопаді 2015-го було арештовано маєток і землю матері Табачника в межах кримінального розслідування про розтрату на суму 35 млн грн.

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