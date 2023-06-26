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Польща передасть українським силовикам партію автоматів і набоїв

26 червня, 2023 понедiлок
16:54
Світ автомат

Польща передасть українським силовикам партію автоматів і набоїв, а також організує лікування поранених у госпіталях МВС на території республіки

Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський під час спільного брифінгу з українським колегою Ігорем Клименком, передає PAP.

Зброю отримають бійці Нацгвардії, правоохоронці та прикордонники.

"Найголовніше на цей час – це зброя. Незабаром ми розпочинаємо постачання зброї для Нацгвардії України, для штурмових бригад української поліції та прикордонної служби. Це будуть тисячі автоматів, мільйони набоїв, які дадуть змогу ефективно боротися українським захисникам, захисникам Європи", - сказав польський міністр.

Камінський також повідомив про організацію лікування поранених у Польщі.

"У нашому розпорядженні завжди є санітарний потяг, готовий забрати українських поранених військових у Львові для подальшого їх розподілу по військових госпіталях Польщі", - сказав він.

Також республіка допоможе медичним обладнанням госпіталям, розташованим поблизу лінії фронту.

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