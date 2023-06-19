Як працюють оборонні підприємства Польщі для українського війська

Два заводи відвідала журналістка Еспресо.

Зенітно-ракетний комплекс "Перун" виготовляють на польському підприємстві Mesko. З початку повномасштабного російського вторгнення комплекс успішно показав себе на полі бою в Україні. Наші воїни з його допомогою збивали гелікоптери, іранські "шахеди" та навіть одну крилату ракету. Він важкий, але працює легко і швидко. Від виявлення цілі до пострілу проходить до 40 секунд.

"Тут є дві системи наведення — денна і нічна, — пояснює директор ракетного відділу підприємства Збігнєв Драбіч. - Коли ворожий об'єкт потрапляє в зону спостереження після того, як будуть натиснуті кнопки, система буде самостійно вирішувати, коли їй вистрілити".

Виробництво ПЗРК "Перун" у Польщі розпочалося у 2018 році. Унікальність комплексу в тому, що він може збивати цілі на низьких висотах і відстанях до кількох кілометрів. Мінімальна висота ураження — кільканадцять метрів. Тож комплекс є чи не найкращим у своїй ніші. Елементи комплексу створюються окремо. В одному приміщенні виготовляють пускову установку. Далі до неї додають композитні елементи, електроніку і в окремому залі з'єднують із ракетою.

Ось так виглядають готові комплекси ЗРК "Перун". Виробництво цієї зброї з початку повномасштабного вторгнення збільшилося втричі. Розпочинали із 300 комплексів в рік. Втім з минулого року підприємство втричі збільшило свої об'єми й до кінця року планує виготовити до тисячі. Крім того, згідно з побажаннями військових, модернізують комплекс.

"Скоро він зможе уражати цілі на більш дальні відстані, — зазначає член правління компанії Пшемислав Ковальчук. - Також наслідком цього є зміна конструкції елементів головки, щоб вона була не вразливою до сучасних засобів електронного ураження. Ми передбачаємо, що цей комплекс був застосований на полі бою і частини боєголовок могли потрапити до рук ворога. Щоправда, ми не сподіваємося, що радянські конструктори розберуться в цій технології, але досвід американців навчив нас керувати ризиками".

ЗРК "Перун" - не єдиний комплекс польської фабрики, який працює на полі бою в Україні. Важливим є виробництво боєприпасів 125 калібру для танків, які зараз працюють в Україні. Ніхто в західній Європі такого не робить.

"Ми змобілізували наші ресурси, почали виробляти більше, ніж зазвичай в мирний час. Перейшли на кілька змін. Закупили нові машини й техніку. Передусім йдеться про виробництво великокаліберних боєприпасів", - зазначила директорка амуніційно-ракетної групи компанії Mesko Ельжбета Сренявська.

Збільшили обсяги виробництва також на підприємстві "Лучнік", де виготовляють штурмові гвинтівки "Грот". Ця зброя теж працює на полі бою в Україні. Цікаво, що усі деталі до гвинтівки на підприємстві виготовляють самостійно. Десятки машин в одному приміщенні виготовляють і обробляють окремі компоненти.

Цікаво, що майже все автоматизовано. На чотири машини працює лише одна людина. Далі усі ці деталі збираються і виходить готова гвинтівка.

А ось збирають гвинтівку вручну. І далі найважливіший момент — випробування.

Таких гвинтівок в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення Польща відправила десять тисяч. Допомогу також планують продовжити цього року. Зброя має свої унікальні властивості.

"Гвинтівка сучасна, її може обслуговувати лівша і правша, — розповідає віцепрезидент фабрики зброї "Лучник.Радом" Северин Фігурські. - Це зброя, яку можна змоделювати відповідно до завдань, які поставлені військовим. Також в ній можна змінювати елементи".

Цього року підприємство збільшило потужності й виготовляє 40 тисяч таких гвинтівок. На фабриці зброю виготовляють лише для польської армії. А вже далі польський уряд безплатно передає гвинтівки в Україну.