Польща продовжує готуватися до напливу біженців з України попри заяви РФ
Польський уряд продовжує готуватися до потенційного напливу біженців з України попри заяви РФ про відведення військ від українського кордону
Про це повідомляє PAP з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
"Війна може спровокувати вихід з України. Треба бути готовими до найгіршого" - заявив Моравецький.
За його словами, найближчими днями у Польщі буде створено команду з представників різних міністерств, які займуться логістикою, інфраструктурою, транспортом, забезпеченням охорони здоров’я і освіти, а також місць в освітніх закладах для потенційних біженців.
Моравецький додав, що на сході буде приготована ціла інфраструктура, але з можливістю переміщення вглиб країни.
"Ми вже давно ведемо підготовку тихо та без розголосу, щоб не нагнітати зайвих емоцій" - зазначив заступник голови МВС Польщі Мацєй Вонсік, який увійде до урядової команди.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
- Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.
- У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО заявили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ.
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