Польща продовжує готуватися до напливу біженців з України попри заяви РФ

Про це повідомляє PAP з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.



"Війна може спровокувати вихід з України. Треба бути готовими до найгіршого" - заявив Моравецький.



За його словами, найближчими днями у Польщі буде створено команду з представників різних міністерств, які займуться логістикою, інфраструктурою, транспортом, забезпеченням охорони здоров’я і освіти, а також місць в освітніх закладах для потенційних біженців.



Моравецький додав, що на сході буде приготована ціла інфраструктура, але з можливістю переміщення вглиб країни.



"Ми вже давно ведемо підготовку тихо та без розголосу, щоб не нагнітати зайвих емоцій" - зазначив заступник голови МВС Польщі Мацєй Вонсік, який увійде до урядової команди.



Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".

Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.

У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.

У НАТО заявили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ.