Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, серед яких надання 18 млрд євро Україні, - Politico
Польща відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Європейського Союзу для України
Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів ЄС.
"Є велике розчарування в тому, що Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальний податок", - сказав один із дипломатів ЄС, описавши цей крок як "ще одну ситуацію із захопленням заручників".
Видання зазначає, що Польща в середу ввечері відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Європейського Союзу для України, а також два рішення щодо Угорщини через побоювання з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.
Усі чотири документи - допомога Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення ЄС після пандемії, рішення про заморожування 6,3 млрд євро для Будапешта і податкова реформа - були частиною пакетної угоди, яку країни-члени ЄС мали ухвалити 14 грудня.
"Початковий термін о 17:00 був продовжений до 20:00 на прохання Польщі. Коли цього також не було, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, країна якого головує в Раді, зробив одинадцяту годинну спробу переконати свого польського колегу Матеуша Моравецького відступити", - розповідають у виданні.
За словами дипломатів, очікується, що Моравецький тепер винесе це питання на зустріч лідерів ЄС у четвер у Брюсселі, хоча формально це питання не внесено до порядку денного.
- Видання Politico зазначило, що Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Угорщини, аби та розблокувала 18 млрд євро допомоги Україні.
- 13 грудня усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро у 2023 році - по 1,5 млрд євро щомісяця.
- 14 грудня Європарламент схвалив виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.12Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе