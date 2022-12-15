Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів ЄС.

"Є велике розчарування в тому, що Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальний податок", - сказав один із дипломатів ЄС, описавши цей крок як "ще одну ситуацію із захопленням заручників".

Видання зазначає, що Польща в середу ввечері відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Європейського Союзу для України, а також два рішення щодо Угорщини через побоювання з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.

Усі чотири документи - допомога Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення ЄС після пандемії, рішення про заморожування 6,3 млрд євро для Будапешта і податкова реформа - були частиною пакетної угоди, яку країни-члени ЄС мали ухвалити 14 грудня.

"Початковий термін о 17:00 був продовжений до 20:00 на прохання Польщі. Коли цього також не було, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, країна якого головує в Раді, зробив одинадцяту годинну спробу переконати свого польського колегу Матеуша Моравецького відступити", - розповідають у виданні.

За словами дипломатів, очікується, що Моравецький тепер винесе це питання на зустріч лідерів ЄС у четвер у Брюсселі, хоча формально це питання не внесено до порядку денного.

Видання Politico зазначило, що Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Угорщини, аби та розблокувала 18 млрд євро допомоги Україні.

13 грудня усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро у 2023 році - по 1,5 млрд євро щомісяця.

14 грудня Європарламент схвалив виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги.