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Польща завершила розслідування підриву Nord Stream і виявили причетність РФ, - Zeit

10 жовтня, 2023 вiвторок
18:48
Світ Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах Nord Stream, але Берлін скептично ставиться до цієї інформації

Про це повідомляє німецьке видання Zeit.

Нещодавно польські спецслужби надіслали Німеччині інформацію, що Польща ідентифікувала частину екіпажу яхти Andromeda, яка була в зоні інциденту.

За їхніми даними, йдеться про кількох чоловіків, які перебували на яхті деякий час і, як стверджується, мали російське громадянство.

Видання зазначає, що саме Andromeda відіграла вирішальну роль в атаці на Nord Stream 26 вересня 2022 року

За даними прокуратури Гданська, 19 вересня того самого року польська прикордонна служба перевірила екіпаж Andromeda під час зупинки яхти в польському місті Колобжег і записала особисті дані членів екіпажу.

Повідомляється, що чоловіки пред’явили болгарські документи, які, вочевидь, були підроблені, йдеться у повідомленні прокуратури. Один з чоловіків — імовірно, капітан яхти — назвався Михайлом Поповим.

Польська розвідка вважає, що їй відомі справжні особи цих людей, і припускає, що деякі з них можуть бути пов’язані з російською військовою розвідкою.

Zeit додає, що у німецькому уряді та слідчих колах ставляться до цих повідомлень скептично та вважають можливим відволікаючий маневр з боку Варшави.

У Польщі триває передвиборча кампанія, пояснює видання, і польський уряд від самого початку публічно підозрював Росію у скоєнні злочину.

"Не виключено, що польська влада підкреслює російський слід, щоб відвернути увагу від України", – пишуть журналісти.

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі Nord Stream сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу відбувся витік газу.

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів 26 вересня стався вибух. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

У березні стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування вибухів. У квітні у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У червні видання The Wall Street Journal написало, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яка, ймовірно, використовувалася для здійснення підриву газопроводів. Згідно з ними, судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

Водночас Польща спростувала причетність до підриву і підтвердила, що версія про причетність Росії залишається в силі.

Росія
Польща
Німеччина
Північний потік
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