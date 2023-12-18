Поляки недооцінюють рівень загрози від Росії, - аналітик Адамський
Політичний аналітик Лукаш Адамський вважає, що польське суспільство недооцінює рівень загрози, який для них становить Російська Федерація
Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо
"Українці зараз борються за свою незалежність та за свою країну. Це життєво важлива справа для України. Втім, поляки недооцінюють рівень загрози від Росії. Зрештою це стосується не тільки поляків. Українці вже два роки живуть у стані війни й краще розуміють, яку загрозу для них становить Росія. Нації, які допомагають Україні, але не зазнали жахіть війни, поки не розуміють, що якщо українці не зможуть перемогти Росію, то наступними будуть вони", - пояснив Адамський.
Аналітик наголосив, що політики мають краще працювати з суспільством щодо питання загрози з боку РФ.
"Це потрібно якось змінювати. Польські експерти та політики розуміють цю проблему. Однак в демократичній країні переконати суспільство, що вони мають готуватись до війни, дуже складно. Це складне завдання для політиків, але звісно над цим потрібно працювати", - додав він.
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