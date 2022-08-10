Про це йдеться у черговому перехопленні телефонних розмов окупантів, оприлюдненому ГУР МОУ.

"Да здесь же спецы, поляки приехали, да всякие наемники. Сука, народу положили, бл**дь. У связи троих порезали, наших, ночью подкрались. Сегодня восьмерых **бнули, прямо во сне".

"Разъ**бали позиции наши в клочья. Все, половина нас осталась, каждый второй уже раненый. Минометом, танком в упор разбили все. Это не спецоперация, это жесткая война", — скаржиться окупант.

10 липня The Insider отримав скарги росіян до прокуратури про нелюдську поведінку командирів в армії РФ.

У перехопленні СБУ, оприлюдненому 10 серпня, окупант на Херсонщині скаржиться, що їх не відправляють на ротації.

9 серпня ГУР опублікувало перехоплення, у якому йдеться, що росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а потім кажуть "пропав безвісти".

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового з матір'ю, в якій він розповів про значні втрати на Херсонщині та велику кількість відказників.

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