Поляки приехали да всякие наемники. Сука, народу положили, бл**дь. Розвідка опублікувала перехоплення розмов окупантів
За словами рашиста, який розповідає батькові про війну в Україні, проти них воюють спецпризначенці-іноземці
Про це йдеться у черговому перехопленні телефонних розмов окупантів, оприлюдненому ГУР МОУ.
"Да здесь же спецы, поляки приехали, да всякие наемники. Сука, народу положили, бл**дь. У связи троих порезали, наших, ночью подкрались. Сегодня восьмерых **бнули, прямо во сне".
"Разъ**бали позиции наши в клочья. Все, половина нас осталась, каждый второй уже раненый. Минометом, танком в упор разбили все. Это не спецоперация, это жесткая война", — скаржиться окупант.
- 10 липня The Insider отримав скарги росіян до прокуратури про нелюдську поведінку командирів в армії РФ.
- У перехопленні СБУ, оприлюдненому 10 серпня, окупант на Херсонщині скаржиться, що їх не відправляють на ротації.
- 9 серпня ГУР опублікувало перехоплення, у якому йдеться, що росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а потім кажуть "пропав безвісти".
- Раніше Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового з матір'ю, в якій він розповів про значні втрати на Херсонщині та велику кількість відказників.
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