Помер голлівудський актор та зірка фільму "Роккі" Берт Янг

Про це пише The New York Times та Reuters.

Зазначається, що про його смерть повідомила донька актора Енн Мореа Стайнгізер та згодом менеджер Лінда Бенскі. Про причину смерті вони не сказали, проте відомо, що актор помер 8 жовтня.

Берт Янг став більш відомим завдяки своїй ролі Полі Пенніно, друга Роккі та брата його коханої у фільмах про Роккі Бальбоа. Він також зібрав 10 номінацій на "Оскар" і виграв три нагороди, включно з призом за найкращий фільм.

Він також брат участь у стрічках "Китайський квартал", "Папа з Грінвіч-Віллідж" і "Одного разу в Америці". Він також неодноразово з’являвся на телебаченні в таких серіалах, як "M*A*S*H", The Rockford Files, Baretta і Law & Order.

"Пізніше Янг зробив ім'я художника, чиї роботи виставлялися в галереях по всьому світу", - додали у повідомленні.