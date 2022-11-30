Помер колишній лідер Китаю Цзян Цземінь, який прийшов до влади після придушення протестів на площі Тяньаньмень
На 97-му році життя помер колишній лідер Китаю Цзян Цземінь, який керував компартією КНР з 1989 по 2002 рік та був головою країни з 1993 по 2003 рік
Про це повідомляє Сіньхуа.
Цзян Цземінь помер у віці 96 років у Шанхаї. Він став головою КНР 1993 року та залишив посаду в 2003 році. За даними національної інформаційної агенції, причиною смерті Цзян Цземіня стала лейкемія та поліорганна недостатність.
Цзян Цземінь змінив на посаді генерального секретаря комуністичної партії Китаю Чжао Цзіяна, який підтримав вимоги протестувальників під час протестів на площі Тяньаньмень та був відсторонений за це від посади та поміщений під домашній арешт.
Цзян Цземінь зробив частиною партійної програми компартії КНР теорію трьох представництв. Згідно з нею китайська інтелігенція урівнюється в політичних правах з робітниками та селянами. Крім того, ця теорія відкрила дорогу до компартії та управлінських структур приватним підприємцям.
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