Про це повідомляє Сіньхуа.

Цзян Цземінь помер у віці 96 років у Шанхаї. Він став головою КНР 1993 року та залишив посаду в 2003 році. За даними національної інформаційної агенції, причиною смерті Цзян Цземіня стала лейкемія та поліорганна недостатність.

Цзян Цземінь змінив на посаді генерального секретаря комуністичної партії Китаю Чжао Цзіяна, який підтримав вимоги протестувальників під час протестів на площі Тяньаньмень та був відсторонений за це від посади та поміщений під домашній арешт.

Цзян Цземінь зробив частиною партійної програми компартії КНР теорію трьох представництв. Згідно з нею китайська інтелігенція урівнюється в політичних правах з робітниками та селянами. Крім того, ця теорія відкрила дорогу до компартії та управлінських структур приватним підприємцям.

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