Понад 100 млрд доларів з нового бюджету РФ буде спрямовано на війну проти України, - економіст Несходовський
В новому бюджеті РФ на три наступні роки суттєво збільшуються видатки, пов'язані з Міноборони. Понад 100 млрд доларів з нового бюджету РФ буде спрямовано на війну проти України
Про це розповів експерт з економічних питань Ілля Несходовський в етері телеканалу Еспресо.
"Більше 100 млрд доларів буде спрямовано безпосередньо на забезпечення армії, логістики та виробництво зброї. Це є серйозним викликом, бо український бюджет є набагато меншим. Без допомоги міжнародних партнерів це виклик (для України - ред.)", - повідомив він.
За словами експерта, підтримка міжнародних партнерів сьогодні є вирішальною для перемоги України у війні проти Росії.
"Ми маємо про це говорити міжнародним партнерам. Якщо вони будуть виконувати зобов'язання стосовно постачання снарядів, озброєнь, F-16 тощо, тоді це заявка про перемогу. Якщо цього немає, то це позиційна, довга війна", - зазначив він.
З іншого боку, цифри, про які йдеться у новому бюджеті РФ, викликають певні здивування. Виникає питання, за рахунок чого будуть досягнуті показники бюджету, бо немає ресурсів, якими можна було б наповнити російський бюджет, зауважив Несходовський.
"Росіяни протягом 2023 року маніпулювали певними цифрами, грали з місцевими бюджетами, федеральним бюджетом, додатковим оподаткуванням, з виплатою компенсації за ціни на бензин тощо. То за рахунок чого будуть ці надходження, щоб фінансувати війну? Як на мене, на це питання відповіді немає, бо єдиний варіант - девальвація і суттєва інфляція", - підкреслив він.
"Якщо інфляція буде суттєво перевищувати показник, який вони заклали, то в еквіваленті рубля вони зможуть виконати цей бюджет. Однак, це призведе до того, що населення збідніє. Крім того, наступний рік - рік виборів і в березні 2024 р. треба підкупити населення. Тобто абсолютно різноспрямовані задачі стоять в цьому бюджеті. Яким чином вони будуть це виконувати - велике питання, як і реалістичність цього бюджету", - додав Несходовський.
- Документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.
- Російські витрати з бюджету стають все більш зосередженими на війні проти України. Проте постійне їх збільшення, як очікується, сприятиме інфляційному тиску всередині РФ.
- Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко, прокоментувавши рекордне зростання витрат на армію РФ, зазначив, що економіка РФ підірветься від такого тягаря.
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