Понад 100 млрд доларів з нового бюджету РФ буде спрямовано на війну проти України, - економіст Несходовський

Про це розповів експерт з економічних питань Ілля Несходовський в етері телеканалу Еспресо.

"Більше 100 млрд доларів буде спрямовано безпосередньо на забезпечення армії, логістики та виробництво зброї. Це є серйозним викликом, бо український бюджет є набагато меншим. Без допомоги міжнародних партнерів це виклик (для України - ред.)", - повідомив він.

За словами експерта, підтримка міжнародних партнерів сьогодні є вирішальною для перемоги України у війні проти Росії.

"Ми маємо про це говорити міжнародним партнерам. Якщо вони будуть виконувати зобов'язання стосовно постачання снарядів, озброєнь, F-16 тощо, тоді це заявка про перемогу. Якщо цього немає, то це позиційна, довга війна", - зазначив він.

З іншого боку, цифри, про які йдеться у новому бюджеті РФ, викликають певні здивування. Виникає питання, за рахунок чого будуть досягнуті показники бюджету, бо немає ресурсів, якими можна було б наповнити російський бюджет, зауважив Несходовський.

"Росіяни протягом 2023 року маніпулювали певними цифрами, грали з місцевими бюджетами, федеральним бюджетом, додатковим оподаткуванням, з виплатою компенсації за ціни на бензин тощо. То за рахунок чого будуть ці надходження, щоб фінансувати війну? Як на мене, на це питання відповіді немає, бо єдиний варіант - девальвація і суттєва інфляція", - підкреслив він.

"Якщо інфляція буде суттєво перевищувати показник, який вони заклали, то в еквіваленті рубля вони зможуть виконати цей бюджет. Однак, це призведе до того, що населення збідніє. Крім того, наступний рік - рік виборів і в березні 2024 р. треба підкупити населення. Тобто абсолютно різноспрямовані задачі стоять в цьому бюджеті. Яким чином вони будуть це виконувати - велике питання, як і реалістичність цього бюджету", - додав Несходовський.