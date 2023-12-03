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Ексклюзив

Понад 100 млрд доларів з нового бюджету РФ буде спрямовано на війну проти України, - економіст Несходовський

3 грудня, 2023 неділя
19:30
Економіка Ілля Несходовський

В новому бюджеті РФ на три наступні роки суттєво збільшуються видатки, пов'язані з Міноборони. Понад 100 млрд доларів з нового бюджету РФ буде спрямовано на війну проти України

Про це розповів експерт з економічних питань Ілля Несходовський в етері телеканалу Еспресо.

"Більше 100 млрд доларів буде спрямовано безпосередньо на забезпечення армії, логістики та виробництво зброї. Це є серйозним викликом, бо український бюджет є набагато меншим. Без допомоги міжнародних партнерів це виклик (для України - ред.)", - повідомив він.

За словами експерта, підтримка міжнародних партнерів сьогодні є вирішальною для перемоги України у війні проти Росії.

"Ми маємо про це говорити міжнародним партнерам. Якщо вони будуть виконувати зобов'язання стосовно постачання снарядів, озброєнь,  F-16 тощо, тоді це заявка про перемогу. Якщо цього немає, то це позиційна, довга війна", - зазначив він.

З іншого боку, цифри, про які йдеться у новому бюджеті РФ, викликають певні здивування. Виникає питання, за рахунок чого будуть досягнуті показники бюджету, бо немає ресурсів, якими можна було б наповнити російський бюджет, зауважив Несходовський.

"Росіяни протягом 2023 року маніпулювали певними цифрами, грали з місцевими бюджетами, федеральним бюджетом, додатковим оподаткуванням, з виплатою компенсації за ціни на бензин тощо. То за рахунок чого будуть ці надходження, щоб фінансувати війну? Як на мене, на це питання відповіді немає, бо єдиний варіант - девальвація і суттєва інфляція", - підкреслив він.

"Якщо інфляція буде суттєво перевищувати показник, який вони заклали, то в еквіваленті рубля вони зможуть виконати цей бюджет. Однак, це призведе до того, що населення збідніє. Крім того,  наступний рік - рік виборів і в березні 2024 р. треба підкупити населення. Тобто абсолютно різноспрямовані задачі стоять в цьому бюджеті. Яким чином вони будуть це виконувати - велике питання, як і реалістичність цього бюджету", - додав Несходовський.

  • Документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.
  • Російські витрати з бюджету стають все більш зосередженими на війні проти України. Проте постійне їх збільшення, як очікується, сприятиме інфляційному тиску всередині РФ.
  • Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко, прокоментувавши рекордне зростання витрат на армію РФ, зазначив, що економіка РФ підірветься від такого тягаря.
Росія
бюджет
зброя
Володимир Путін
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
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