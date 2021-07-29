Понад 140 тис. українців прищепились від COVID-19 за добу

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 85 787 людей, закінчили вакцинацію - 57 747 людей.



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28 липня працювали: 812 мобільних бригад, 2 787 пунктів; 384 центрів вакцинації.



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Від початку кампанії щеплено 3 350 502 людини, завершили вакцинацію – 1 874 958 осіб. Загалом проведено 5 225 458 щеплень.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, до 2021 року Україна має отримати понад 47 млн доз вакцини від COVID-19