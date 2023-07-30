Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми з серпня 2022-го року регулярно ставимо питання про те, чи вірять українці у перемогу над Росією. За цими параметрами ми маємо стабільний показник. Зокрема, 93% українців вірять у перемогу над Росією. Ми самі дивуємось, що ця цифра вже понад рік залишається незмінною", - повідомив Шаповалов.

Аналітик наголосив, що більшість українців не підтримують відмову від вступу до НАТО та окупації частини територій Росією, як умови для завершення війни.

"У опитуваннях українців щодо результатів війни ми вирішили трішки заглибитись у це питання. Зокрема, ми зробили акцент на втомленості від війни, або на готовності йти на компроміси громадян. Оскільки віра у перемогу - добре, але є реальність. Тому ми запитали українців про те, чи готові вони були б до завершення війни найближчим часом, але за будь-яку ціну. Інше питання полягало у готовності далі вести боротьбу, якщо це потрібно для перемоги. Понад 30% наших громадян погодились з тим, щоб війна завершилась найближчим часом за будь-якої ціни й 53% відсотки готові далі вести боротьбу. Це трішки тривожні цифри. Однак слід зауважити, що коли ми запитали про умови припинення війни й назвали відмову України від вступу до НАТО та залишити окуповані території Росії, то навіть ті громадяни, які підтримували завершення війни найближчим часом, назвали ці умови для них неприйнятними" - додав він.