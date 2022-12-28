Понад 300 тис. киян залишаються без електроенергії, - КМДА
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що у столиці частина споживачів ще залишаються без електроенергії та водопостачання
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Нам вдалось за останній час стабілізувати ситуацію з електроенергією у місті Києві. Проте ще станом на сьогодні в столиці існують аварійні відключення електроенергії в різних районах. Зокрема на ранок 28 грудня без електроенергії у місті Києві залишається понад 300 тис. споживачів", - розповів Поворозник.
Перший заступник голови КМДА додав, що в деяких районах столиці також відсутнє водопостачання та теплопостачання.
"В тих місцях, де відбувається відключення електроенергії також відсутнє і водопостачання та теплопостачання. Це стосується, в першу чергу, висотних будинків, в яких вода має підкачуватись помпами. Також це стосується і частини котелень у місті, які ми ще не встигли обладнати генераторами", - додав він.
- 23 грудня сталася 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти групи ДТЕК упродовж вересня-грудня. Унаслідок них 25 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників і працівників підрядних організацій.
- А речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що найбільше крилатих ракет окупанти скеровують на об'єкти енергетики і критичної інфраструктури Києва та околиць столиці.
- Також відомо, що через звернення споживачів про недотримання графіків відключень світла енергетичний регулятор проведе позапланові перевірки обленерго у 8 областях. Серед них - Київська область.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 41.45Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе