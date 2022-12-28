Понад 300 тис. киян залишаються без електроенергії, - КМДА

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Нам вдалось за останній час стабілізувати ситуацію з електроенергією у місті Києві. Проте ще станом на сьогодні в столиці існують аварійні відключення електроенергії в різних районах. Зокрема на ранок 28 грудня без електроенергії у місті Києві залишається понад 300 тис. споживачів", - розповів Поворозник.

Перший заступник голови КМДА додав, що в деяких районах столиці також відсутнє водопостачання та теплопостачання.

"В тих місцях, де відбувається відключення електроенергії також відсутнє і водопостачання та теплопостачання. Це стосується, в першу чергу, висотних будинків, в яких вода має підкачуватись помпами. Також це стосується і частини котелень у місті, які ми ще не встигли обладнати генераторами", - додав він.

23 грудня сталася 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти групи ДТЕК упродовж вересня-грудня. Унаслідок них 25 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників і працівників підрядних організацій.

А речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що найбільше крилатих ракет окупанти скеровують на об'єкти енергетики і критичної інфраструктури Києва та околиць столиці.

Також відомо, що через звернення споживачів про недотримання графіків відключень світла енергетичний регулятор проведе позапланові перевірки обленерго у 8 областях. Серед них - Київська область.

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