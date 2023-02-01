Понад 900 військових, 10 артсистем і 8 танків: що втратила Росія за добу в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 128 420 солдатів, 3209 танків, 458 реактивних систем залпового вогню
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3209 (+8) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6382 (+4) од.
- артилерійських систем – 2207 (+10) од.
- РСЗВ – 458 (+4) од.
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од.
- літаків - 293 (+0) од.
- гелікоптерів – 284 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0)
- крилаті ракети ‒ 796 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од.
- спеціальна техніка ‒ 200 (+0)
Протягом 31 січня українські захисники продовжували нищити ворога на нашій землі й відбили російські атаки в районах 8 населених пунктів Донеччини.
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