Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Коментуючи статтю американської газети The Washington Post, де було зазначено, що ситуацію на фронті в США оцінюють як "надзвичайно складну", зізнаючись, що недооцінювали інтенсивність боїв, Снєгирьов закликав вірити Генштабу ЗСУ та не забувати, що контрнаступ ЗСУ триває лише місяць.

"Станом на 23 липня, деокупованої території більше, ніж росіяни встигли захопити за так званий зимово-весняний період. Я ще раз нагадаю: український контрнаступ триває лише місяць. І те за умови відсутності переваги в повітрі, нам не надали F-16, нам не надали інженерної техніки розмінування, вірніше, дали, але 15% від потреб ЗСУ", - зазначив військовий експерт.

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Окрім цього, він додав, що в українських військових немає систем радіоелектронної боротьби, у той час, як у російської армії є сучасні розробки дистанційного розмінування.

"Тобто ми використовуємо тактику другої світової війни, коли на Запорізькому напрямку, де глибина мінування сягає від 6 до 15 км і це за даними британської розвідки, українські сапери вночі розміновують, фактично руками, мінні поля і в цей час росіяни з використанням своєї сучасної розробки дистанційного розмінування, закидають нам нові мінні поля за спини саперних підрозділів", - наголошує Снєгирьов.

Військовий експерт зазначив, що армія РФ підготувала до 4 ліній суцільної оборони, плюс мінні поля, які прикриті засобами ураження ствольної реактивної артилерії, штурмовою авіацією, гелікоптерами Ка-52, які можуть працювати з відстані 8-10 км.

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"У той час, як західні засоби ППО малого радіуса дії, які нам передали в надії, що вони розв'яжуть питання прикриття і, відповідно, наступу українських військ, можуть працювати на відстані 5 км максимально. Але я наголошую - контрнаступ не припинявся ні на хвилину, він продовжується", - додав він.

Дмитро Снєгирьов наголосив, що попри брак зброї та відвертий саботаж з боку західних партнерів України щодо надання засобів ураження і, в першу чергу, літаків - контрнаступ ЗСУ продовжується.