Попри рішення МОК: легкоатлетів з РФ та Білорусі не допустять до Олімпіади-2024 навіть в нейтральному статусі

Про це повідомляє Barron`s із посиланням на AFP.

За словами президента World Athletics Себастьяна Коу, російські та білоруські легкоатлети не виступатимуть на Олімпіад-2024 навіть попри рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск представників цих країн до Ігор у Парижі у нейтральному статусі.

"Можливо, ви побачите якихось нейтральних атлетів з Росії та Білорусії на Олімпіаді в Парижі, але тільки не в легкій атлетиці. Позиція у нашому виді спорту не змінилася, вона стійка, її ухвалив виконком. Вона практично одноголосно підтримується атлетичною сім'єю. Ми не відчуваємо тиску в зв'язку з рішенням МОК про допуск росіян та білорусів", - запевнив Коу.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіади-2024 від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.

Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

8 грудня МОК дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі.