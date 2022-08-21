"Попросила знайти камуфляж її розміру і видати зброю": Порошенко розповів, як дружина відреагувала на російське вторгнення

Розмова з політиком є на його YouTube-каналі.

На запитання, чому Марина не поїхала з Києва, Порошенко відповів:

"Чесно кажучи, думаю, що про це треба питати в неї. Бо з першої хвилини війни я їй сказав, що я поїхав в місце, де ми формуємо батальйон територіальної оборони, а ти збирайся, весь Київ виїжджає - і ти з ними. Її реакція мені запам’ятається на все життя. Вона була дуже здивована і не допускала навіть думки такої. Єдине, що попросила, щоб десь знайти камуфляж її розміру і видати їй зброю", - згадує Петро Порошенко.

"Це - справжня українка! Я дуже тішуся і пишаюся, що 38 років тому я не помилився, коли обрав саме таку дружину - бойову, патріотичну, професійну. Вона вже через дві години на щойно організованій кухні почала керувати підготовкою їжі для добровольців, які прийшли записуватися в територіальну оборону Києва, організувала дівчат, разом з нашою службою тилу організувала підвезення продуктів, скоординувала благодійну медичну допомогу, бо вона в мене лікар, кандидат медичних наук. З нею легше переносити тяготи військової служби", - сказав він.

26 лютого Марина Порошенко, яка у ці дні долучилася до волонтерської допомоги батальйону територіальної оборони Києва, звернулася до українських жінок.

"Фонд Порошенко" активно сприяє матеріально-технічному оснащенню захисників України сучасною технікою Заходу, зазвичай подвоюючи суми, які зібрані за рахунок благодійних внесків.

16 серпня п'ятий президент України Петро Порошенко повідомив про довгостроковий контракт на безпілотники оперативного рівня для Збройних сил України.

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