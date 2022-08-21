"Попросила знайти камуфляж її розміру і видати зброю": Порошенко розповів, як дружина відреагувала на російське вторгнення
Президент України у 2014-2019 роках, голова партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт в інтерв’ю телеканалу "Прямий" розповів, як відреагувала на початок повномасштабного вторгнення Росії його дружина Марина
Розмова з політиком є на його YouTube-каналі.
На запитання, чому Марина не поїхала з Києва, Порошенко відповів:
"Чесно кажучи, думаю, що про це треба питати в неї. Бо з першої хвилини війни я їй сказав, що я поїхав в місце, де ми формуємо батальйон територіальної оборони, а ти збирайся, весь Київ виїжджає - і ти з ними. Її реакція мені запам’ятається на все життя. Вона була дуже здивована і не допускала навіть думки такої. Єдине, що попросила, щоб десь знайти камуфляж її розміру і видати їй зброю", - згадує Петро Порошенко.
"Це - справжня українка! Я дуже тішуся і пишаюся, що 38 років тому я не помилився, коли обрав саме таку дружину - бойову, патріотичну, професійну. Вона вже через дві години на щойно організованій кухні почала керувати підготовкою їжі для добровольців, які прийшли записуватися в територіальну оборону Києва, організувала дівчат, разом з нашою службою тилу організувала підвезення продуктів, скоординувала благодійну медичну допомогу, бо вона в мене лікар, кандидат медичних наук. З нею легше переносити тяготи військової служби", - сказав він.
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