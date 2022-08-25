Поранених з Чаплиного привозили цілими родинами з множинними уламковими пораненнями та травматичними ампутаціями, - волонтерка Корчинська

Про це вона повідомила в етері Еспресо.



"Постраждалих від обстрілу з Чаплиного привезли до нашого прифронтового стабілізаційного пункту, бо ми цілодобово приймаємо поранених. Були поранені родини та діти, які перебували у шоковому стані, з множинними уламковими пораненнями, багато було травм від завалів. Це вкрай складно, тому що привезли понад 20 поранених, з яких більшість важких. Доставили людей з відривами кінцівок, з травматичними ампутаціями. У нас було 25 важкопоранених, але це ще не всі, тому що легкопоранених відправили до цивільної лікарні Дніпропетровської області. Наші лікарі бувалі, бо через наш пункт врятовано понад 4 тисячі українців, але вчорашній день, навіть, для нас був випробуванням", - зазначила волонтерка.



Оксана Корчинська додала, що допомагали цивільні медсестри та лікарі, також військові лікарі, які з найближчих 100 пунктів приїхали на допомогу, тому що тяжко було врятувати всіх тих, хто був обстріляний на станції Чаплине.

24 серпня у Дніпропетровській області російський агресор завдав ракетного удару по залізничній станції Чаплине

Внаслідок обстрілу росіян 24 серпня житлового сектору та залізничної станції в селищі Чаплине Дніпропетровської області загинули 25 людей, з них двоє – діти

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