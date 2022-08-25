Поранених з Чаплиного привозили цілими родинами з множинними уламковими пораненнями та травматичними ампутаціями, - волонтерка Корчинська
Оксана Корчинська, волонтерка, розповіла, що лікарі прифронтового стабілізаційного пункту бувалі, але 24 серпня навіть для них було випробуванням за кількістю та важкістю поранених від обстрілу на станції Чаплине
Про це вона повідомила в етері Еспресо.
"Постраждалих від обстрілу з Чаплиного привезли до нашого прифронтового стабілізаційного пункту, бо ми цілодобово приймаємо поранених. Були поранені родини та діти, які перебували у шоковому стані, з множинними уламковими пораненнями, багато було травм від завалів. Це вкрай складно, тому що привезли понад 20 поранених, з яких більшість важких. Доставили людей з відривами кінцівок, з травматичними ампутаціями. У нас було 25 важкопоранених, але це ще не всі, тому що легкопоранених відправили до цивільної лікарні Дніпропетровської області. Наші лікарі бувалі, бо через наш пункт врятовано понад 4 тисячі українців, але вчорашній день, навіть, для нас був випробуванням", - зазначила волонтерка.
Оксана Корчинська додала, що допомагали цивільні медсестри та лікарі, також військові лікарі, які з найближчих 100 пунктів приїхали на допомогу, тому що тяжко було врятувати всіх тих, хто був обстріляний на станції Чаплине.
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