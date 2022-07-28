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Порошенко: держава має сприяти переходу громад від церкви окупанта до Православної Церкви України

28 липня, 2022 четвер
14:51
Суспільство Петро Порошенко

Петро та Марина Порошенки у День Хрещення Київської Русі-України взяли участь у святковому богослужінні у Михайлівському Золотоверхому соборі, яке очолив Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

Після служби Порошенко сказав журналістам, що вкрай важливо продовжити процес переходів громад до Православної Церкви України від церкви країни-окупанта, яка порушила всі християнські цінності, підтримала криваву війну росії проти України та благословляє російських військових на вбивства.

"Щойно завершилася служба у Михайлівському Золотоверхому соборі. 1034 роки тому Святий Рівноапостольний князь Володимир приніс світло християнства у Київську Україну-Русь", – сказав він.

"Цей день Україна зустрічає зараз у важких випробуваннях. Війна, розв’язана Каїном і антихристом путіним, лише підтвердила, що у московській церкві немає головного, що має бути в кожній християнській родині, установі, церкві – немає любові. Із чим Росія прийшла до нас, кожен може переконатися, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це жах", – підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що сьогодні молитви всіх українців і всього світу – з Україною. "Ми прагнемо перемоги і прагнемо миру. Я сьогодні молився за це у нашій церкві", – додав він.

"Я дуже хотів би, щоб Україна вийшла сильнішою із цієї війни. Більш об’єднаною", – підкреслив п’ятий президент України.  

"Сьогодні нам забезпечує перемогу, рятує Україну наша Армія. І наші молитви – з нашими захисниками, нашими воїнами", – сказав Порошенко. 

П’ятий Президент України також зазначив, що державу об’єднує культура і мова, а церква створює духовний фундамент для перемоги, віри і міцності нашого народу.

"Єдине – ми маємо зупинити спроби перешкоджати переходам парафій в лоно нашої Церкви від росіян. Про це було сказано в рішенні Синоду Православної Церкви України. Вже немає ніяких сумнівів, що ми маємо на це реагувати", – підкреслив Порошенко.

"Сьогодні ми також потребуємо включення в санкційний список генерала Гундяєва, який натягнув на себе патріарший куколь", – також підкреслив він. 

"Ми маємо викинути загарбників з нашої святої української землі. Я вірю, що так і буде. Я вірю, що молитви всіх, об’єднану нашу спільну молитву Господь почує. А ми з Мариною Вас всіх вітаємо зі святом Хрещення України-Русі", – сказав Петро Порошенко.

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Новини
Петро Порошенко
ПЦУ
Європейська солідарність
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