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Порошенко передав партію вантажівок бригаді ДШВ, хлопці кажуть – такі "робочі конячки" на фронті дуже потрібні

23 серпня, 2022 вiвторок
21:55
Суспільство Порошенко передав партію вантажівок бригаді ДШВ

У День Державного Прапора України Петро Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ

Про це передає пресслужба партії "ЄС".

Порошенко привітав бійців зі святом і зазначив – ефективна співпраця із підрозділами, батальйонами та бригадами буде продовжуватися.

Хлопці кажуть: вантажівки вкрай потрібні у військах, це справжні "робочі конячки". Leyland DAF 45.150 – це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, харчі, воду і солярку в бочках. Частина придбаних автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Частина машин – з відкритою платформою, частина – з тентами. Десантники розповідають: ті машини, що зараз є у війську, частіше в ремонті, аніж на ходу. Хлопці дякують волонтерам і Фонду Порошенка, які законтрактували у Великій Британії понад дві сотні таких вантажівок. Подібні машини багато років "служили" у британській армії.

Автівки, які після розконсервації через всю Європу везуть до України, ставлять на техогляд, приводять до ладу і в ідеальному стані передають у війська. Гроші збирають волонтери ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка традиційно подвоює суму.

Петро Порошенко жартує, що вантажівки розлітаються, як гарячі пиріжки.

"Ви бачите, що дуже швидко вантажівки доходять до наших воїнів, до десантників. Ви пам’ятаєте, що половину сплачуємо ми з Мариною, половину сплачуєте ви. Допоможіть "Справі Громад", перерахуйте свою копійку. Бо це – найбільш ефективна допомога для Збройних Сил України. Дуже приємно бачити співпрацю з бригадою, з батальйоном, і ми цю співпрацю продовжуємо", – закликав Петро Порошенко українців.

"Ми йдемо на дуже потужні проекти, які коштують мільйони доларів. Це все можливо завдяки нашим з вами спільним зусиллям, кожному донату. Я вдячний волонтерам, які організовують і допомагають робити всю логістику", – зазначає Порошенко.

Днями п’ятий Президент повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Перший комплект БПЛА також надійшов у війська.

Один з батальойнів ДШВ вже отримав 11 нових італійських бронемашин. Для підрозділів ЗСУ також купили 350 дронів Autel.

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

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Україна
Петро Порошенко
ЗСУ
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