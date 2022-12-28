Порошенко передав розвідникам комплекс БПЛА "Валькірія": буде нова бавовна

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

Фахівці, які працюють з безпілотниками в бойових умовах, високо оцінюють ефективність цих вітчизняних пташок. Розвідники кажуть – техніка вкрай потрібна, і дуже чекали на ці БПЛА. Військові вручили Порошенку подяку від свого батальйону – за постійну підтримку і допомогу. Петро Порошенко наголошує: такі нагороди найцінніші.

"Безпілотний літальний апарат "Валькірія" показав клас ще у 2017 році. Він вже тоді наводив страх на ворогів. Сьогодні він теж користується попитом серед наших військових. Із своєю задачею – ведення тактично-повітряної розвідки – справляється на відмінно. Залітає вглиб до 20 км, знімає позиції ворога, передає дані арті, а та – робить свою справу", – зазначає Порошенко.

Розробники "Валькірії" працюють і над іншими важливими проектами для ЗСУ, однак про них не розповідають. Порошенко каже: у планах спеціальний центр для комплексної підготовки.

"Це розробники і виробники "Валькірії", "Кропиви" і ще декількох проектів, про які ми зараз не можемо казати, але вони будуть дуже достойні. Ми домовились про те, що будемо створювати спільний підготовчий центр. Буде координуватись не тільки БПЛА, буде залучений і комплекс "Кропива", і комплекс автоматизації САУ, і дуже багато речей, які ми спільно за рахунок коштів "Рошен" робимо з цими блискучими розробниками. Я пишаясь тим, що наша спільна участь дає такі продукти, які зараз відіграють потужну роль", – наголошує п’ятий Президент.

"Знаю, ці дві пташки покружляють над головами ворогів та нароблять бавовни", – переконаний Петро Порошенко.