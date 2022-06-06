Порошенко презентував програму економічного відновлення України на Європейському Фінансовому Конгресі у Польщі

"Сьогодні ми зосереджені на Плані Маршалла для України. Він має ґрунтуватися на таких основних принципах - прозорості, ефективності та довіри. А також на принципі «кошти в обмін на реформи", - зазначив Петро Порошенко.

"Нам потрібно побудувати нову Україну, забезпечити її повноцінну модернізацію - модернізацію всіх політичних, економічних та соціальних інститутів за Копенгагенськими критеріями членства", – вважає він.

"Це буде Україна, яка ідеально вписується в ЄС. Україна, яка завершує європейський проект, тому що без України проект ЄС ніколи б не був завершеним. Для цього Україна вже зараз має отримати статус кандидата в ЄС. Це вивільнило б інвестиційний інтерес до України ще більшого масштабу. Це допомогло б реформам в Україні посилитися", - наголосив п’ятий президент.

"Щоб це сталося, нам потрібен План Маршалла, який приведе Україну прямо до ЄС і НАТО", – переконаний Порошенко.

За його словами, координатором цього Плану відродження та відбудови України має стати Європейська Комісія як гарант майбутнього членства України в ЄС.

"Після отримання статусу кандидата Україною Європейська Комісія буде слідкувати за ситуацією розвитку в Україні щодо відповідності критеріям – як після підписання Угоди про асоціацію, в якій було досягнуто 60% виконання. Також Угода про зону вільної торгівлі, яка надає Україні 44% ринку в торговельному балансі. У нас є безвізовий режим. Скоро буде річниця його отримання. Це також дуже потужний фактор просування України до європейських реформ", – нагадав Порошенко.

Він зазначив, що після 2014 року Україна попри російську агресію змогла впровадити чимало проєвропейських реформ, зокрема реформу децентралізації, очищення банківської системи, дерегуляцію бізнесу. І саме це разом із створенням нової української Армії дало нашій державі необхідну стійкість для спротиву широкомасштабному вторгненню Росії.

Порошенко також закликав надати Україні зброю та посилити санкції проти росії: "війну потрібно виграти, а не закінчити. Тому що ця війна є небезпекою існуванню всього Західного світу. Тому нам потрібно мобілізувати зброю, санкції, ембарго тощо".

П’ятий президент закликав у сьомому пакеті зробити санкції екстериторіальними і повністю припинити російський експорт, а також відключити усю банківську систему держави-агресора від SWIFT.

Порошенко наголосив: українці змогли здивувати світ і зможуть зробити це ще раз. Він закликав надати Україні у найближчий час статус кандидата у члени ЄС та ПДЧ в НАТО.

"Нам це потрібно це зараз – статус кандидата. І тоді Україна вдруге здивує світ швидкістю своїх реформ. Україна – це найоптимістичніша нація на європейському континенті. Ми знаємо, чого ми хочемо, і знаємо як цього досягти",– резюмував Порошенко.